हिंदी न्यूज़ऑटोGoan Classic से लेकर Bullet 350 तक: GST कटौती से Royal Enfield की ये 5 बाइक्स हुई सस्ती, देखें लिस्ट

Goan Classic से लेकर Bullet 350 तक: GST कटौती से Royal Enfield की ये 5 बाइक्स हुई सस्ती, देखें लिस्ट

GST 2.0 के बाद 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स घट गया है. Royal Enfield की Classic 350, Bullet 350 से लेकर Goan Classic 350 तक अब पहले से सस्ती हो गई हैं. आइए इनके राइवल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 04 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार ने हाल ही में GST 2.0 के तहत 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इस फैसले का सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है. खासकर Royal Enfield की 350cc रेंज की बाइक्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. इसमें कंपनी की सबसे पॉपुलर बाइक्स Classic 350, Bullet 350, Hunter 350, Meteor 350 और नई Goan Classic 350 शामिल हैं.

Royal Enfield Goan Classic 350 

  • Royal Enfield की नई और सबसे स्टाइलिश बाइक Goan Classic 350 अब पहले से सस्ती हो गई है. इस मोटरसाइकिल को एक यूनिक बॉबर स्टाइल डिजाइन दिया गया है, जो युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. GST कट के बाद इसकी कीमत में करीब 20,000 की कमी आई है. अपने मॉडर्न लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से यह बाइक तेजी से मार्केट में जगह बना रही है.

Royal Enfield Classic 350

  • Classic 350 Royal Enfield की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है. इसमें लगा 349cc का इंजन न सिर्फ दमदार थम्प देता है बल्कि स्मूद और कम्फर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस भी देता है. कंपनी ने इसके टॉप-एंड Emerald Green शेड की कीमत में 19,000 से ज्यादा की कटौती की है. नई कीमतों के साथ Classic 350 अब पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही है.

Royal Enfield Bullet 350 

  • Bullet 350 Royal Enfield की पहचान मानी जाती है और यह ब्रांड की सबसे आइकॉनिक बाइक है. GST कट के बाद इसके टॉप वेरिएंट Black Gold की कीमत में 18,000 से ज्यादा की कमी की गई है. इसका क्लासिक डिजाइन, सिग्नेचर थम्प और आरामदायक राइडिंग पोजीशन आज भी राइडर्स को अट्रैक्ट करती है. दशकों से Bullet 350 Royal Enfield फैंस की पहली पसंद बनी हुई है.

Royal Enfield Meteor 350 

  • लॉन्ग राइड्स के शौकीनों के बीच पॉपुलर Meteor 350 अब पहले से सस्ती हो गई है. इसके टॉप वेरिएंट Supernova में 16,000 से अधिक की कटौती की गई है. 2025 अपडेट में इस बाइक को नए कलर ऑप्शन और एडवांस फीचर्स भी मिले हैं. हाईवे राइडर्स के लिए यह अब और भी बेहतर डील साबित हो रही है.

Royal Enfield Hunter 350

  • Hunter 350 कंपनी की सबसे कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली मोटरसाइकिल है. GST कट के बाद इसकी कीमत में करीब 15,000 की कमी आई है. पहले से ही किफायती मानी जाने वाली यह बाइक अब और भी ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आ गई है. खासकर शहरों में युवाओं के बीच इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिससे Hunter 350 Urban Riders के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन गई है.

रॉयल एनफील्ड की राइवल्स

रॉयल एनफील्ड की 350cc बाइक्स को कई ब्रांड्स चुनौती देती हैं, जिनमें Honda H’ness CB350/CB350RS, Jawa 350, और Hero Mavrick 440 प्रमुख हैं. ये बाइक्स अपने फीचर्स, डिजाइन और परफॉर्मेंस के दम पर रॉयल एनफील्ड के रेट्रो स्टाइल और राइडिंग अनुभव का मजबूत विकल्प बनकर उभरी हैं. GST कटौती के बाद Honda H’ness CB350 की कीमत में लगभग 18,598 से 20,000 तक की कमी हुई है, जिससे अब इसकी कीमत 1.90 लाख से 1.95 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच आ गई है. Jawa 350 की कीमत में भी कमी आई है, हालांकि सटीक आंकड़ा साझा नहीं किया गया है. चूंकि यह 350cc से कम इंजन कैटेगरी में आती है, इसलिए GST घटने से यह पहले से ज्यादा किफायती हो गई है.

ये भी पढ़ें: जीएसटी कटौती के बाद सिर्फ 5 लाख रुपये के अंदर मिल रही ये कारें, लिस्ट में ये नाम शामिल

Published at : 04 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Auto News Royal Enfield Classic 350 GST Cut Royal Enfield 350cc
और पढ़ें
Embed widget