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हिंदी न्यूज़ऑटोFuel Saving Tips: आपकी कार ज्यादा पेट्रोल पी रही है? इन गलतियों से बचें और बढ़ाएं माइलेज

Fuel Saving Tips: आपकी कार ज्यादा पेट्रोल पी रही है? इन गलतियों से बचें और बढ़ाएं माइलेज

Car Petrol Saving Tips: क्या आपकी कार ज्यादा पेट्रोल खर्च कर रही है? जानें माइलेज बढ़ाने के आसान तरीके और 5 बड़ी गलतियां जिन्हें सुधारकर आप फ्यूल बचा सकते हैं।

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 01:29 PM (IST)
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आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हर कार मालिक परेशान है. ऐसे में अगर आपकी कार ज्यादा फ्यूल खर्च कर रही है, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कार पुरानी हो गई है. कई बार हमारी छोटी-छोटी गलतियां ही माइलेज को कम कर देती हैं. अगर आप इन गलतियों को सुधार लें, तो आपकी कार पहले से बेहतर माइलेज देने लग सकती है और आपका खर्च भी कम हो सकता है.

टायर प्रेशर सही रखना है सबसे जरूरी

कार के टायरों में सही हवा होना बहुत जरूरी है. अगर टायर में हवा कम होगी, तो गाड़ी को चलाने के लिए इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इससे फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं. हमेशा कंपनी द्वारा बताए गए प्रेशर के अनुसार ही हवा रखें. सही टायर प्रेशर न सिर्फ माइलेज बढ़ाता है, बल्कि टायर की उम्र भी बढ़ाता है.

समय पर सर्विसिंग से मिलेगा बेहतर माइलेज

कई लोग कार की सर्विसिंग को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे माइलेज कम होने लगता है. इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर को समय पर बदलना बहुत जरूरी है. अगर एयर फिल्टर गंदा होगा, तो इंजन को सही मात्रा में हवा नहीं मिलेगी और वह ज्यादा फ्यूल जलाएगा. इसलिए नियमित सर्विसिंग से आपकी कार स्मूद चलेगी और माइलेज भी बेहतर मिलेगा.

क्लच और गियर का सही इस्तेमाल करें

कई लोग गाड़ी चलाते समय क्लच पर पैर रखकर चलते हैं, जिसे हाफ क्लच ड्राइविंग कहते हैं. यह आदत इंजन पर ज्यादा दबाव डालती है और माइलेज कम कर देती है. हमेशा सही समय पर गियर बदलें और गाड़ी की स्पीड के हिसाब से ही गियर का इस्तेमाल करें. इससे इंजन पर कम दबाव पड़ेगा और फ्यूल की बचत होगी.

कार में ज्यादा वजन न रखें

अगर आपकी कार में बेवजह का सामान भरा रहता है, तो यह भी माइलेज कम होने की बड़ी वजह है. ज्यादा वजन होने से इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए कार में सिर्फ जरूरी सामान ही रखें. भारी चीजें हटाने से माइलेज में साफ फर्क देखने को मिल सकता है.

ट्रैफिक में इंजन बंद करना सीखें

अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं और 30 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना है, तो इंजन बंद कर देना बेहतर होता है. खड़ी गाड़ी में इंजन चालू रखने से फ्यूल बेकार खर्च होता है. इसलिए छोटी सी आदत बदलकर आप रोजाना अच्छा खासा पेट्रोल बचा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 28 Apr 2026 01:29 PM (IST)
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