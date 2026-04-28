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हिंदी न्यूज़ऑटोचीनी कंपनी ने पेश की रोबोटैक्सी, इस ड्राइवरलेस गाड़ी में खुद फैसले लेता है AI सिस्टम

चीनी कंपनी ने पेश की रोबोटैक्सी, इस ड्राइवरलेस गाड़ी में खुद फैसले लेता है AI सिस्टम

China Robotaxi: इस रोबोटैक्सी में कुल 43 एडवांस सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं. ये सेंसर कार को 360 डिग्री तक का पूरा विजन दिखाते हैं, जिससे सड़क की स्थिति का तुरंत पता चल जाता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 28 Apr 2026 01:07 PM (IST)
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आज के समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और ड्राइवरलेस कारें इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण हैं. इसी कड़ी में चीन की ऑटो कंपनी Geely ने अपनी नई रोबोटैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया है, जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स से लैस है. यह टेक्नोलॉजी भविष्य में लोगों के सफर करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है.

इस रोबोटैक्सी का नाम Eva Cab रखा गया है. खास बात यह है कि इसे किसी आम कार को बदलकर नहीं बनाया गया, बल्कि शुरुआत से ही बिना ड्राइवर के चलने के लिए डिजाइन किया गया है. यानी इसमें स्टीयरिंग व्हील या नॉर्मल ड्राइविंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती.

खुद फैसले ले सकता है AI सिस्टम

कार में लगा AI सिस्टम आसपास के माहौल को समझकर खुद फैसले ले सकता है, जैसे कब ब्रेक लगाना है, कब मुड़ना है और कैसे ट्रैफिक में सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ना है? कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम इंसान से लगभग तीन गुना तेजी से फैसला लेने में सक्षम है, जिससे दुर्घटना का डर काफी कम हो जाता है.

इस रोबोटैक्सी में कुल 43 एडवांस सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं. ये सेंसर कार को 360 डिग्री तक का पूरा विजन दिखाते हैं, जिससे उसे आसपास की हर छोटी-बड़ी चीज जैसे दूसरी गाड़ियां, पैदल चलने वाले लोग, ट्रैफिक सिग्नल या सड़क की स्थिति का तुरंत पता चल जाता है. यही वजह है कि यह कार शहर की व्यस्त सड़कों के साथ-साथ गांव के इलाकों या बिना साफ निशान वाली सड़कों पर भी आसानी से चल सकती है. टेस्टिंग के दौरान इस कार ने यू-टर्न, संकरी सड़कें और ट्रैफिक जैसे मुश्किल हालातों में भी लगभग 95 फीसदी तक सफलता हासिल की है.

गाड़ी की सेफ्टी और टेक्नोलॉजी

सेफ्टी के मामले में भी यह रोबोटैक्सी काफी आगे है. इसमें डिजिटल चेसिस नाम की तकनीक दी गई है, जो सिर्फ 4 मिलीसेकंड में रिएक्शन देती है. इसका मतलब है कि अगर अचानक सामने कोई खतरा आ जाए, जैसे कोई गाड़ी कट मार दे या कोई सामने आ जाए तो यह कार तुरंत रिएक्शन देकर खुद को कंट्रोल कर सकती है और एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करती है. इसके अलावा इसमें मल्टी-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जिससे किसी एक सिस्टम के फेल होने पर भी दूसरा सिस्टम काम करता रहता है.

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Published at : 28 Apr 2026 01:07 PM (IST)
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