ऑफ-रोडिंग के लिए बेस्ट है ये दमदार एडवेंचर बाइक्स, कीमत 1.62 लाख से शुरू, देखें लिस्ट

भारत में एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिलों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. अब लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जो लंबी दूरी के हाईवे सफर में आराम दे और खराब या कच्चे रास्तों पर भी आसानी से चल सके. यही वजह है कि एडवेंचर बाइक्स युवाओं के साथ-साथ ट्रैवल प्रेमियों की पहली पसंद बनती जा रही हैं. अच्छी बात यह है कि अब कंपनियां इन बाइक्स को किफायती कीमत में भी लॉन्च कर रही हैं, जिससे ज्यादा लोग एडवेंचर राइडिंग का मजा ले सकें.

हीरो एक्सपल्स 210

हीरो एक्सपल्स 210 देश की सबसे किफायती एडवेंचर बाइक्स में से एक है. इसमें 210 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 24 हॉर्सपावर की ताकत देता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है. बाइक में स्लिपर क्लच, डुअल-चैनल एबीएस, डिस्क ब्रेक, एलईडी लाइट और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 1.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

केटीएम एडवेंचर 250

KTM एडवेंचर 250 उन लोगों के लिए है जो पावर और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं. इसमें 249 सीसी का इंजन मिलता है, जो 31 हॉर्सपावर और 25 एनएम टॉर्क देता है. बाइक में क्विकशिफ्टर, टीएफटी डिस्प्ले, ऑफ-रोड एबीएस और राइड-बाय-वायर जैसी तकनीक शामिल है. इसकी कीमत 2.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

टीवीएस अपाचे RTX 300 और सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX

टीवीएस अपाचे RTX 300 में 299 सीसी का दमदार इंजन है, जो 35 हॉर्सपावर की ताकत देता है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और कई राइडिंग मोड मिलते हैं. इसकी कीमत 1.99 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX 249 सीसी इंजन के साथ आती है और 26 हॉर्सपावर की ताकत देती है. इसकी कीमत 1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 खासतौर पर लंबी और मुश्किल यात्राओं के लिए बनाई गई है. इसमें 452 सीसी का इंजन है, जो 39 हॉर्सपावर और 40 एनएम टॉर्क देता है. मजबूत फ्रेम और शानदार सस्पेंशन इसे ऑफ-रोड के लिए बेहतरीन बनाते हैं. इसकी कीमत 3.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

ये भी पढ़ें: आपकी इलेक्ट्रिक कार कहीं खतरा तो नहीं? आग से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 जरूरी टिप्स