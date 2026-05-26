हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोFerrari की पहली इलेक्ट्रिक कार बनी कॉन्ट्रोवर्शियल, जानिए कैसे हैं कार के फीचर्स और रेंज?

Ferrari की पहली इलेक्ट्रिक कार बनी कॉन्ट्रोवर्शियल, जानिए कैसे हैं कार के फीचर्स और रेंज?

Ferrari Electric Car: यह इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज होने पर लगभग 531 किलोमीटर तक चल सकती है, लेकिन आज के EV बाजार को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं माना जा रहा.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 26 May 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

इटली की स्पोर्ट्स कार कंपनी Ferrari ने अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार Luce से पर्दा उठा दिया है.यह कार अपनी दमदार 1000bhp पावर और चार इलेक्ट्रिक मोटर्स की वजह से चर्चा में है, लेकिन असली बहस इसके डिजाइन को लेकर हो रही है .Ferrari की पहचान हमेशा से लो-स्लंग, बेहद आकर्षक और स्पोर्टी कारों की रही है, जबकि नई Luce एक बड़ी SUV के रूप में सामने आई है. यही वजह है कि कई लोगों को यह नॉर्मल Ferrari जैसी बिल्कुल नहीं लगती. 

Luce का डिजाइन काफी अलग और एक्सपेरिमेंटल नजर आता है. इसकी बॉडी की शेप कैब-फॉरवर्ड SUV जैसी है और इसमें रियर-हिंज्ड दरवाजे दिए गए हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं.खास बात यह है कि इसकी डिजाइनिंग का काम पूर्व Apple डिज़ाइनर सर जॉनी आइव की एजेंसी ने किया है.इसी कारण कई लोगों को यह कार किसी काल्पनिक Apple Car जैसी लग रही है, बस उस पर Ferrari का लोगो लगा दिया गया हो. इसकी तुलना अगर Ferrari Purosangue से करें तो Luce उतनी स्लीक और स्पोर्टी नहीं दिखती.

कार का इंटीरियर और व्हीलबेस

कार का इंटीरियर काफी शानदार और आकर्षक बताया जा रहा है. इसमें पुराने Ferrari मॉडल्स की झलक दिखाई देती है.पतला स्टीयरिंग व्हील, फिजिकल बटन और रेट्रो स्टाइलिंग इसे खास बनाते हैं.लंबा व्हीलबेस होने की वजह से इसमें काफी जगह मिलती है और यह Ferrari की पहली सही मायनों में 5-सीटर इलेक्ट्रिक कार है. यानी लग्जरी और स्पेस के मामले में यह काफी प्रैक्टिकल भी साबित हो सकती है.

कितनी है इलेक्ट्रिक कार की रेंज?

रेंज की बात करें तो Luce एक बार चार्ज होने पर लगभग 531 किलोमीटर तक चल सकती है, लेकिन आज के EV बाजार को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं माना जा रहा. दूसरी तरफ Lamborghini जैसी कंपनी फिलहाल अपनी इलेक्ट्रिक सुपरकार योजना को टाल चुकी है, ऐसे में Ferrari का यह कदम काफी बड़ा और जोखिम भरा माना जा रहा है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि Ferrari Luce एक ऐसी कार बन गई है जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है.कुछ लोग इसे भविष्य की Ferrari मान रहे हैं, जबकि कई लोगों को लगता है कि यह कंपनी की पारंपरिक पहचान से बहुत दूर चली गई है.फिलहाल इतना तय है कि यह Ferrari की अब तक की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कारों में से एक बन चुकी है.

यह भी पढ़ें:-

Automatic vs Manual Cars: ट्रैफिक में ऑटोमैटिक कार ज्यादा फायदेमंद है या मैनुअल, जान लें कौन सी ज्यादा किफायती? 

Published at : 26 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Ferrari Auto News Ferrari First EV Ferrari EV Ferrari Electric Car Luce
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Battery Life: क्या आपकी कार की बैटरी दे रही बार-बार धोखा, यहां जानिए कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ?
क्या आपकी कार की बैटरी दे रही बार-बार धोखा, यहां जानिए कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ?
ऑटो
Ferrari की पहली इलेक्ट्रिक कार बनी कॉन्ट्रोवर्शियल, जानिए कैसे हैं कार के फीचर्स और रेंज?
Ferrari की पहली इलेक्ट्रिक कार बनी कॉन्ट्रोवर्शियल, जानिए कैसे हैं कार के फीचर्स और रेंज?
ऑटो
Automatic vs Manual Cars: ट्रैफिक में ऑटोमैटिक कार ज्यादा फायदेमंद है या मैनुअल, जान लें कौन सी ज्यादा किफायती?
ट्रैफिक में ऑटोमैटिक कार ज्यादा फायदेमंद है या मैनुअल, जान लें कौन सी ज्यादा किफायती?
ऑटो
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
बिहार
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
विश्व
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
नौकरी
Haryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ऑटो
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget