Ferrari की पहली इलेक्ट्रिक कार बनी कॉन्ट्रोवर्शियल, जानिए कैसे हैं कार के फीचर्स और रेंज?

इटली की स्पोर्ट्स कार कंपनी Ferrari ने अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार Luce से पर्दा उठा दिया है.यह कार अपनी दमदार 1000bhp पावर और चार इलेक्ट्रिक मोटर्स की वजह से चर्चा में है, लेकिन असली बहस इसके डिजाइन को लेकर हो रही है .Ferrari की पहचान हमेशा से लो-स्लंग, बेहद आकर्षक और स्पोर्टी कारों की रही है, जबकि नई Luce एक बड़ी SUV के रूप में सामने आई है. यही वजह है कि कई लोगों को यह नॉर्मल Ferrari जैसी बिल्कुल नहीं लगती.

Luce का डिजाइन काफी अलग और एक्सपेरिमेंटल नजर आता है. इसकी बॉडी की शेप कैब-फॉरवर्ड SUV जैसी है और इसमें रियर-हिंज्ड दरवाजे दिए गए हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं.खास बात यह है कि इसकी डिजाइनिंग का काम पूर्व Apple डिज़ाइनर सर जॉनी आइव की एजेंसी ने किया है.इसी कारण कई लोगों को यह कार किसी काल्पनिक Apple Car जैसी लग रही है, बस उस पर Ferrari का लोगो लगा दिया गया हो. इसकी तुलना अगर Ferrari Purosangue से करें तो Luce उतनी स्लीक और स्पोर्टी नहीं दिखती.

कार का इंटीरियर और व्हीलबेस

कार का इंटीरियर काफी शानदार और आकर्षक बताया जा रहा है. इसमें पुराने Ferrari मॉडल्स की झलक दिखाई देती है.पतला स्टीयरिंग व्हील, फिजिकल बटन और रेट्रो स्टाइलिंग इसे खास बनाते हैं.लंबा व्हीलबेस होने की वजह से इसमें काफी जगह मिलती है और यह Ferrari की पहली सही मायनों में 5-सीटर इलेक्ट्रिक कार है. यानी लग्जरी और स्पेस के मामले में यह काफी प्रैक्टिकल भी साबित हो सकती है.

कितनी है इलेक्ट्रिक कार की रेंज?

रेंज की बात करें तो Luce एक बार चार्ज होने पर लगभग 531 किलोमीटर तक चल सकती है, लेकिन आज के EV बाजार को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं माना जा रहा. दूसरी तरफ Lamborghini जैसी कंपनी फिलहाल अपनी इलेक्ट्रिक सुपरकार योजना को टाल चुकी है, ऐसे में Ferrari का यह कदम काफी बड़ा और जोखिम भरा माना जा रहा है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि Ferrari Luce एक ऐसी कार बन गई है जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है.कुछ लोग इसे भविष्य की Ferrari मान रहे हैं, जबकि कई लोगों को लगता है कि यह कंपनी की पारंपरिक पहचान से बहुत दूर चली गई है.फिलहाल इतना तय है कि यह Ferrari की अब तक की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कारों में से एक बन चुकी है.

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