सर्दियों के मौसम में इलेक्ट्रिक कारों की रेंज पर काफी असर पड़ता है. जैसे ही तापमान घटता है, बैटरी की परफॉर्मेंस धीमी होने लगती है, जिससे 20–40% तक रेंज कम हो सकती है. ऐसे में अपनी EV का सही तरीके से ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि ठंड के मौसम में भी आपकी इलेक्ट्रिक कार पहले जैसी रेंज दे, तो नीचे दिए गए आसान टिप्स आपकी मदद करेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

EV को प्री-कंडीशन करें

ठंडे मौसम में बैटरी का तापमान काफी नीचे चला जाता है, जिससे शुरुआत में कार ज्यादा Energy खर्च करती है. इसलिए सुबह घर से निकलने से लगभग 30–40 मिनट पहले ऐप के जरिए कार को प्लग-इन रखते हुए प्री-हीट करें. इससे बैटरी और केबिन दोनों गर्म हो जाते हैं. प्री-कंडीशनिंग का फायदा यह भी है कि ये एनर्जी सीधे घर की बिजली से लेती है, बैटरी से नहीं. इससे आपकी रेंज 20–30% तक बढ़ सकती है और कार तुरंत स्मूद ड्राइव देने लगती है.

टायर प्रेशर और विंटर टायर्स का ध्यान रखें

सर्दियों में हवा सिकुड़ती है, जिससे टायर प्रेशर 3–5 PSI तक कम हो जाता है. हर हफ्ते इसे चेक करें और 2–3 PSI ज्यादा रखें. अगर आपके इलाके में बहुत ठंड या बर्फ पड़ती है, तो M+S या विंटर टायर्स लगवाना जरूरी है. अच्छी ग्रिप मिलने से रेंज बचती है और सुरक्षा भी बढ़ती है.

धीरे एक्सीलरेट करें और वन-पेडल ड्राइविंग अपनाएं

ठंड में रिजेनरेशन कम हो जाता है, इसलिए अचानक तेज एक्सीलरेशन से बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है. धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं और जितना हो सके वन-पेडल ड्राइविंग का इस्तेमाल करें. इससे बैटरी गर्म रहती है और एनर्जी की बचत होती है.

हीटर को समझदारी से इस्तेमाल करें

PTC हीटर बहुत ज्यादा बिजली खींचते हैं—कभी-कभी 5–7 kW तक. इसलिए पहले सीट हीटर और स्टीयरिंग हीटर का उपयोग करें, जो मात्र 100–200 वाट का ऊर्जा खर्च करते हैं. इससे केबिन भी गर्म रहता है और रेंज भी सुरक्षित रहती है.

सही से चार्जिंग करें

सर्दियों में बैटरी को 20–80% के बीच रखना सबसे सही माना जाता है. रात में घर पहुंचते ही EV को प्लग-इन कर दें, इससे बैटरी ठंड में भी गर्म रहती है और सुबह फुल एफिशिएंसी के साथ तैयार मिलती है. बहुत ज्यादा ठंड में DC फास्ट चार्जिंग से बचें और Level-2 AC चार्जर का इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें

2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ