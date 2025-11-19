हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोWinter में Electric Car की रेंज बढ़ाना चाहते हैं? इन 5 टिप्स से बढ़ेगी बैटरी लाइफ और ड्राइविंग रेंज

Winter में Electric Car की रेंज बढ़ाना चाहते हैं? इन 5 टिप्स से बढ़ेगी बैटरी लाइफ और ड्राइविंग रेंज

सर्दियों में इलेक्ट्रिक कार की रेंज कम होती है, लेकिन इन 5 स्मार्ट टिप्स से आप अपनी EV की बैटरी लाइफ और रेंज को 20-40% तक बढ़ा सकते हैं. आइए चार्जिंग से जुड़ी कुछ टिप्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों के मौसम में इलेक्ट्रिक कारों की रेंज पर काफी असर पड़ता है. जैसे ही तापमान घटता है, बैटरी की परफॉर्मेंस धीमी होने लगती है, जिससे 20–40% तक रेंज कम हो सकती है. ऐसे में अपनी EV का सही तरीके से ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि ठंड के मौसम में भी आपकी इलेक्ट्रिक कार पहले जैसी रेंज दे, तो नीचे दिए गए आसान टिप्स आपकी मदद करेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

EV को प्री-कंडीशन करें

  • ठंडे मौसम में बैटरी का तापमान काफी नीचे चला जाता है, जिससे शुरुआत में कार ज्यादा Energy खर्च करती है. इसलिए सुबह घर से निकलने से लगभग 30–40 मिनट पहले ऐप के जरिए कार को प्लग-इन रखते हुए प्री-हीट करें. इससे बैटरी और केबिन दोनों गर्म हो जाते हैं. प्री-कंडीशनिंग का फायदा यह भी है कि ये एनर्जी सीधे घर की बिजली से लेती है, बैटरी से नहीं. इससे आपकी रेंज 20–30% तक बढ़ सकती है और कार तुरंत स्मूद ड्राइव देने लगती है.

टायर प्रेशर और विंटर टायर्स का ध्यान रखें

  • सर्दियों में हवा सिकुड़ती है, जिससे टायर प्रेशर 3–5 PSI तक कम हो जाता है. हर हफ्ते इसे चेक करें और 2–3 PSI ज्यादा रखें. अगर आपके इलाके में बहुत ठंड या बर्फ पड़ती है, तो M+S या विंटर टायर्स लगवाना जरूरी है. अच्छी ग्रिप मिलने से रेंज बचती है और सुरक्षा भी बढ़ती है.

धीरे एक्सीलरेट करें और वन-पेडल ड्राइविंग अपनाएं

  • ठंड में रिजेनरेशन कम हो जाता है, इसलिए अचानक तेज एक्सीलरेशन से बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है. धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं और जितना हो सके वन-पेडल ड्राइविंग का इस्तेमाल करें. इससे बैटरी गर्म रहती है और एनर्जी की बचत होती है.

हीटर को समझदारी से इस्तेमाल करें

  • PTC हीटर बहुत ज्यादा बिजली खींचते हैं—कभी-कभी 5–7 kW तक. इसलिए पहले सीट हीटर और स्टीयरिंग हीटर का उपयोग करें, जो मात्र 100–200 वाट का ऊर्जा खर्च करते हैं. इससे केबिन भी गर्म रहता है और रेंज भी सुरक्षित रहती है.

सही से चार्जिंग करें 

सर्दियों में बैटरी को 20–80% के बीच रखना सबसे सही माना जाता है. रात में घर पहुंचते ही EV को प्लग-इन कर दें, इससे बैटरी ठंड में भी गर्म रहती है और सुबह फुल एफिशिएंसी के साथ तैयार मिलती है. बहुत ज्यादा ठंड में DC फास्ट चार्जिंग से बचें और Level-2 AC चार्जर का इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें

2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Published at : 19 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
Battery EV Care Tips EV Winter Tips Electric Car Range Winter Increase EV Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget