हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTesla का सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम खरीदना हुआ मुश्किल, एलन मस्क के फैसले से बदला पूरा गेम

Tesla का सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम खरीदना हुआ मुश्किल, एलन मस्क के फैसले से बदला पूरा गेम

Tesla ने Full Self-Driving सॉफ्टवेयर को लेकर बड़ा फैसला लिया है. एलन मस्क के नए ऐलान से अब FSD खरीदना पहले जितना आसान नहीं रहेगा. आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने फैसला लिया है कि फरवरी 2026 के बाद Tesla Full Self-Driving यानी FSD सॉफ्टवेयर को एक बार में खरीदने का विकल्प बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद ग्राहक इस एडवांस्ड ड्राइविंग फीचर को केवल मंथली सब्सक्रिप्शन के जरिए ही इस्तेमाल कर पाएंगे. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब FSD की सुरक्षा को लेकर दुनियाभर में सवाल उठ रहे हैं.

अब कैसे मिलेगा Tesla Full Self-Driving सॉफ्टवेयर?

  • एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि 14 फरवरी 2026 के बाद टेस्ला FSD को अलग से बेचने का ऑप्शन खत्म कर देगी. अभी तक अमेरिका में ग्राहक FSD को एकमुश्त 8,000 डॉलर में खरीद सकते थे या फिर 99 डॉलर प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते थे. नए नियम लागू होने के बाद अब केवल सब्सक्रिप्शन मॉडल ही उपलब्ध रहेगा, यानी जब तक आप हर महीने पैसे देंगे, तभी यह फीचर एक्टिव रहेगा.

आखिर FSD करता क्या है?

  • नाम से भले ही लगे कि यह सिस्टम कार को पूरी तरह खुद चला सकता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. टेस्ला खुद मानती है कि Full Self-Driving पूरी तरह ऑटोमैटिक सिस्टम नहीं है. इसमें ड्राइवर की निगरानी हर समय जरूरी होती है. यह सॉफ्टवेयर गाड़ी को लेन बदलने, सिटी ट्रैफिक में चलने और ट्रैफिक लाइट व स्टॉप साइन पर प्रतिक्रिया देने में मदद करता है. वहीं, टेस्ला का Autopilot सिस्टम मुख्य रूप से हाईवे ड्राइविंग के लिए बनाया गया है.

सुरक्षा को लेकर बढ़ी जांच और चिंता

  • टेस्ला का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है, जब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां FSD की जांच कर रही हैं. पिछले साल NHTSA ने लगभग 28.8 लाख टेस्ला कारों की जांच शुरू की थी. यह जांच कई सड़क हादसों और 50 से ज्यादा शिकायतों के बाद शुरू हुई, जिनमें FSD सिस्टम के सही तरीके से काम न करने के आरोप लगे थे. बता दें कि लगातार हो रही आलोचनाओं के बाद टेस्ला ने अब FSD के साथ ‘Supervised’ शब्द जोड़ दिया है. इससे साफ किया गया है कि यह सिस्टम ड्राइवर की जगह नहीं ले सकता. हालांकि, कंपनी अपनी फैक्ट्रियों में बिना निगरानी वाले FSD का सीमित इस्तेमाल करती है, जहां कारें खुद असेंबली लाइन से डिलीवरी एरिया तक जाती हैं.

ये भी पढ़ें: कैसा है Tata Punch Facelift का फर्स्ट लुक? कीमत से लेकर फीचर्स तक जानिए सारी डिटेल्स

Published at : 15 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Tesla Full Self Driving Tesla FSD Subscription Elon Musk Tesla News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में बड़ा धमाका | Stand-Up India II से मिलेगा ₹2 करोड़ तक Loan | Paisa Live
Trump के फैसलों से हिली Reliance | ₹1.4 लाख करोड़ की गिरावट या निवेश का मौका? | Paisa Live
Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ट्रेंडिंग
इतना खतरनाक प्रणाम... मंच पर चीफ गेस्ट छोड़ अणुओं-परमाणुओं को प्रणाम करने लगा छात्र, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
इतना खतरनाक प्रणाम... मंच पर चीफ गेस्ट छोड़ अणुओं-परमाणुओं को प्रणाम करने लगा छात्र, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
हेल्थ
Angiography Test: दिल की सेहत के लिए एंजियोग्राफी कितनी जरूरी, जानें इसे कराते वक्त क्या सावधानियां जरूरी?
दिल की सेहत के लिए एंजियोग्राफी कितनी जरूरी, जानें इसे कराते वक्त क्या सावधानियां जरूरी?
हेल्थ
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget