Tesla का सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम खरीदना हुआ मुश्किल, एलन मस्क के फैसले से बदला पूरा गेम
Tesla ने Full Self-Driving सॉफ्टवेयर को लेकर बड़ा फैसला लिया है. एलन मस्क के नए ऐलान से अब FSD खरीदना पहले जितना आसान नहीं रहेगा. आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं.
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने फैसला लिया है कि फरवरी 2026 के बाद Tesla Full Self-Driving यानी FSD सॉफ्टवेयर को एक बार में खरीदने का विकल्प बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद ग्राहक इस एडवांस्ड ड्राइविंग फीचर को केवल मंथली सब्सक्रिप्शन के जरिए ही इस्तेमाल कर पाएंगे. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब FSD की सुरक्षा को लेकर दुनियाभर में सवाल उठ रहे हैं.
अब कैसे मिलेगा Tesla Full Self-Driving सॉफ्टवेयर?
- एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि 14 फरवरी 2026 के बाद टेस्ला FSD को अलग से बेचने का ऑप्शन खत्म कर देगी. अभी तक अमेरिका में ग्राहक FSD को एकमुश्त 8,000 डॉलर में खरीद सकते थे या फिर 99 डॉलर प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते थे. नए नियम लागू होने के बाद अब केवल सब्सक्रिप्शन मॉडल ही उपलब्ध रहेगा, यानी जब तक आप हर महीने पैसे देंगे, तभी यह फीचर एक्टिव रहेगा.
आखिर FSD करता क्या है?
- नाम से भले ही लगे कि यह सिस्टम कार को पूरी तरह खुद चला सकता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. टेस्ला खुद मानती है कि Full Self-Driving पूरी तरह ऑटोमैटिक सिस्टम नहीं है. इसमें ड्राइवर की निगरानी हर समय जरूरी होती है. यह सॉफ्टवेयर गाड़ी को लेन बदलने, सिटी ट्रैफिक में चलने और ट्रैफिक लाइट व स्टॉप साइन पर प्रतिक्रिया देने में मदद करता है. वहीं, टेस्ला का Autopilot सिस्टम मुख्य रूप से हाईवे ड्राइविंग के लिए बनाया गया है.
सुरक्षा को लेकर बढ़ी जांच और चिंता
- टेस्ला का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है, जब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां FSD की जांच कर रही हैं. पिछले साल NHTSA ने लगभग 28.8 लाख टेस्ला कारों की जांच शुरू की थी. यह जांच कई सड़क हादसों और 50 से ज्यादा शिकायतों के बाद शुरू हुई, जिनमें FSD सिस्टम के सही तरीके से काम न करने के आरोप लगे थे. बता दें कि लगातार हो रही आलोचनाओं के बाद टेस्ला ने अब FSD के साथ ‘Supervised’ शब्द जोड़ दिया है. इससे साफ किया गया है कि यह सिस्टम ड्राइवर की जगह नहीं ले सकता. हालांकि, कंपनी अपनी फैक्ट्रियों में बिना निगरानी वाले FSD का सीमित इस्तेमाल करती है, जहां कारें खुद असेंबली लाइन से डिलीवरी एरिया तक जाती हैं.
