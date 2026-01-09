Electric Car चार्ज करते समय कभी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

आज के समय में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लोग कम खर्च और पर्यावरण के फायदे को देखते हुए EV की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं. लेकिन कई बार इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते समय की गई छोटी-सी गलती भी न सिर्फ बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है. सही तरीके से चार्जिंग करना EV की लंबी उम्र और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी है.

हमेशा सही चार्जिंग स्टेशन का करें चुनाव

इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को स्वस्थ रखने के लिए सही चार्जिंग स्टेशन चुनना बेहद जरूरी है. हमेशा वही चार्जर इस्तेमाल करें जो आपकी कार के लिए बना हो, जैसे CCS2 या कंपनी की ओर से सुझाया गया चार्जर. फास्ट चार्जिंग स्टेशन समय बचाते हैं, लेकिन रोजाना उनका इस्तेमाल बैटरी की सेहत को धीरे-धीरे खराब कर सकता है. बेहतर होगा कि रोजमर्रा की चार्जिंग के लिए घर पर लगे चार्जर का उपयोग करें और फास्ट चार्जिंग को जरूरत पड़ने पर ही अपनाएं.

ओवरचार्जिंग से बचना है बहुत जरूरी

आजकल की इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जरूर होता है, लेकिन फिर भी ओवरचार्जिंग से बचना जरूरी है. बार-बार 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बैटरी की उम्र कम हो सकती है. रोजाना इस्तेमाल के लिए बैटरी को करीब 80 प्रतिशत तक चार्ज रखना बेहतर माना जाता है. इसे ही 80-20 चार्जिंग नियम कहा जाता है, जो बैटरी की परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद करता है.

सस्ते चार्जर से रहें दूर

चार्जिंग के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी और भरोसेमंद ब्रांड का चार्जर ही इस्तेमाल करें. सस्ते और बिना ब्रांड वाले चार्जर से बिजली की खराबी, शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही समय-समय पर चार्जिंग केबल और कनेक्टर की जांच करते रहें, ताकि किसी तरह की टूट-फूट समय रहते पकड़ी जा सके.

चार्जिंग के दौरान सेफ्टी का रखें ध्यान

इलेक्ट्रिक कार को हमेशा सूखी और हवादार जगह पर चार्ज करें. बारिश, पानी या ज्यादा नमी वाली जगह पर चार्जिंग से बचें. अगर चार्जिंग के दौरान किसी तरह की जलने की गंध, अजीब आवाज या ज्यादा गर्म होने का एहसास हो, तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें. इलेक्ट्रिक कार के रखरखाव और चार्जिंग से जुड़ी बुनियादी जानकारी होना बहुत जरूरी है. बैटरी की जरूरतों को समझकर अपनी चार्जिंग आदतों में बदलाव करें, ताकि आपकी EV लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर प्रदर्शन कर सके.

