इटैलियन सुपरबाइक ब्रांड Ducati अपनी मशहूर एडवेंचर बाइक DesertX को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान कैमुफ्लाज में देखा गया, जहां से इसके डिजाइन और इंजन में होने वाले बड़े बदलाव का पता चला. कंपनी ने पुराने 937cc Testastretta इंजन की जगह अब नया और हल्का 890cc V2 इंजन दिया है, जो न सिर्फ ज्यादा पावरफुल है बल्कि बाइक को और एफिशिएंट बनाता है.

नया 890cc V2 इंजन

नई Ducati DesertX 2025 में इस्तेमाल किया गया 890cc V2 इंजन पहले से ज्यादा डायनामिक और एफिशिएंट है. यह वही इंजन है जो Multistrada V2 में दिया जाता है, जहां यह 115.6 bhp की पावर और 92.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. मौजूदा DesertX की तुलना में यह इंजन लगभग 5 bhp ज्यादा पावरफुल है और करीब 5.8 किलो हल्का भी है. इससे बाइक की हैंडलिंग, ऑफ-रोड परफॉर्मेंस और हाई-स्पीड क्रूजिंग तीनों में सुधार होगा. Ducati ने इस मॉडल के लिए नए चेसिस और फ्रेम डिजाइन पर भी काम किया है ताकि यह पहले से ज्यादा संतुलित और लाइटवेट महसूस हो.

डिजाइन में होंगे हल्के बदलाव

नई DesertX का ओवरऑल डिजाइन पुराने मॉडल की तरह ही रहेगा, लेकिन कुछ subtle अपडेट्स इसे और स्टाइलिश बनाते हैं. बाइक के टेल सेक्शन को फिर से डिजाइन किया गया है, जिससे यह ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लगती है. नया स्विंगआर्म बेहतर स्टेबिलिटी देता है और वजन भी कम करता है. फ्रंट ट्विन-हेडलैंप सेटअप को बरकरार रखते हुए Ducati ने अब ऊंची विंडस्क्रीन दी है, जिससे इसका एडवेंचर लुक और निखरता है. राइडिंग पोजिशन और सीट डिजाइन में भी बदलाव किए जा सकते हैं ताकि लंबी और ऑफ-रोड राइड्स के दौरान ज्यादा आराम मिले.

लॉन्च टाइमलाइन और संभावित कीमत

बता दें कि नई Ducati DesertX अभी टेस्टिंग स्टेज में है और इसका ग्लोबल डेब्यू 2025 के अंत में EICMA शो के दौरान होने की संभावना है. भारत में इसका लॉन्च 2026 की शुरुआत में किया जा सकता है. फिलहाल मौजूदा DesertX की कीमत ₹17.9 लाख (एक्स-शोरूम) है, और नए मॉडल की कीमत 18 से 19 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. नई Ducati DesertX का मुकाबला भारतीय बाजार में Triumph Tiger 900, BMW F 850 GS और Honda Africa Twin जैसी प्रीमियम एडवेंचर बाइक्स से हो सकता है.

