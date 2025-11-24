Dharmendra Car: धर्मेंद्र की फेवरेट कार कौन सी थी? कब खरीदी थी ही-मैन ने लाइफ की पहली गाड़ी
Dharmendra First Car: बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है. धर्मेंद्र को अपनी लाइफ में कई पुरानी चीजों से लगाव रहा. इसी लिस्ट में उनकी खरीदी हुई पहली कार भी शामिल है.
Dharmendra Favourite Car: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेंद्र काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. धर्मेंद्र का एक्टिंग करियर काफी शानदार रहा है. इस दिग्गज अभिनेता ने भारतीय सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. धर्मेंद्र ने अभिनय में कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के साथ ही एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल भी गुजारी. धर्मेंद्र को लग्जरी कारों का भी शौक था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के ही-मैन की फेवरेट कार कौन सी थी, आइए जानते हैं.
धर्मेंद्र की फेवरेट कार
बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र ने एक बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पसंदीदा कार के बारे में फैंस को बताया था. धर्मेंद्र ने करीब चार साल पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की खरीदी हुई पहली कार लोगों को दिखाई. धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने सबसे पहली कार Fiat खरीदी थी, जिसे ही-मैन ने साल 1960 में खरीदा था.
क्या थी धर्मेंद्र की पहली कार की कीमत?
बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र ने इस वीडियो को 11 अक्टूबर, 2021 को अपलोड किया था. धर्मेंद्र ने कहा कि देखो मेरे फ्रेंड्स, ये मेरी पहली गाड़ी है. इसे मैंने सिर्फ 18,000 रुपये में खरीदा था, लेकिन उस समय 18 हजार रुपये बहुत बड़ी बात होती थी. धर्मेंद्र ने इस गाड़ी को काफी संभालकर रखा. धर्मेंद्र के इस गाड़ी को खरीदे हुए 65 साल पूरे हो गए.
View this post on Instagram
धर्मेंद्र की हिट फिल्में
सुपरस्टार धर्मेंद्र ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दीं. धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म में से एक है. वहीं सीता और गीता, तुम हसीन मैं जवान, लोफर, राजा जानी, यादों की बारात, दोस्त और यमला पगला दीवाना ऐसी कई तमाम फिल्मों से धर्मेंद्र ने लोगों का दिल जीता. इस सुपरस्टार के निधन के बाद भी इसी साल सिनेमाघरों में धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' रिलीज होगी, जो कि 25 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में आएगी.
यह भी पढ़ें
हार्दिक पांड्या की लेम्बोर्गिनी का बदल गया रंग, जानें क्या है Lamborghini Urus SE की कीमत?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL