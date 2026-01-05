भारत में इतनी पॉपुलर क्यों है Defender V8 Petrol? फीचर्स से पावर तक जानिए सब

अगर आपने हाल के दिनों में सड़कों पर नजर डाली हो, तो Land Rover Defender को नजरअंदाज करना मुश्किल है. इसकी बड़ी बॉडी, दमदार लुक और शानदार रोड प्रेजेंस इसे भीड़ में अलग पहचान देती है. Defender आज भारत की सबसे पसंद की जाने वाली लग्जरी SUVs में शामिल है. इसका कारण सिर्फ ब्रांड नाम नहीं, बल्कि इसका मजबूत डिजाइन, शानदार फीचर्स और हर तरह की सड़क पर चलने की क्षमता है. आइए इसके इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

Defender V8 Petrol का इंजन और साउंड

Defender V8 पेट्रोल में 5.0 लीटर का सुपरचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है, जो करीब 425hp की पावर और 550Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो ड्राइव को स्मूद बनाता है. जैसे ही आप इस SUV को स्टार्ट करते हैं, V8 इंजन की भारी और शानदार साउंड सुनाई देती है. यह अवाज न ज्यादा तेज है और न ही हल्की, बल्कि बिल्कुल वैसी है जो एक प्रीमियम SUV से उम्मीद की जाती है.

ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंफर्ट

इतनी बड़ी और भारी SUV होने के बावजूद Defender V8 चलाने में आसान लगती है. इसका स्टीयरिंग हल्का है और ड्राइविंग पोजिशन ऊंची होने की वजह से सड़क साफ दिखाई देती है. कम स्पीड पर राइड थोड़ी सख्त महसूस हो सकती है, लेकिन खराब सड़कों पर यह बिना परेशानी के निकल जाती है. एयर सस्पेंशन की वजह से गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी सफर आरामदायक रहता है.

हैंडलिंग और माइलेज

Defender V8 की हैंडलिंग इसके साइज के हिसाब से काफी अच्छी है. मोड़ों पर थोड़ा बॉडी रोल जरूर महसूस होता है, लेकिन कंट्रोल बना रहता है. माइलेज की बात करें तो यह SUV लगभग 6 से 8 kmpl का एवरेज देती है, जो इस तरह के V8 इंजन के लिए ठीक माना जा सकता है. वैसे भी इसे खरीदने वाले लोग माइलेज से ज्यादा परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस को अहमियत देते हैं.

केबिन, लग्जरी और मजबूती

Defender V8 का केबिन लग्जरी और मजबूती का शानदार मेल है. अंदर जगह भरपूर है और सभी जरूरी लग्जरी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा चमक-धमक नहीं है. खुले स्क्रू और मजबूत बटन यह याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ लग्जरी SUV नहीं, बल्कि एक असली ऑफ-रोडर भी है. अगर आपको फ्यूल खर्च की ज्यादा चिंता नहीं है और आप एक दमदार, अलग पहचान वाली लग्जरी SUV चाहते हैं, तो Defender V8 Petrol एक शानदार विकल्प है. इसका इंजन, लुक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस हर ड्राइव को खास बना देता है.

यह भी पढ़ें:-

Tata Sierra vs New Kia Seltos, मिड-साइज में कौन सी SUV है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जान लें अंतर