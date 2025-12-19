कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी दौरे पर हैं और इसी दौरान उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राहुल गांधी दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक Rolls-Royce Phantom को करीब से देखते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनके BMW हेडक्वार्टर, म्यूनिख के दौरे के दौरान का है, जहां उन्होंने इस शाही कार के अंदर बैठकर पूरा अनुभव लिया.

BMW हेडक्वार्टर में दिखी Rolls-Royce Phantom

राहुल गांधी जर्मनी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इसी यात्रा के दौरान उन्होंने BMW के मुख्यालय का भी दौरा किया. इससे पहले उनका BMW की एडवेंचर बाइक को देखते हुए वीडियो सामने आया था, लेकिन अब Rolls-Royce Phantom वाला वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में है. वीडियो में राहुल गांधी कार की फ्रंट सीट और पीछे की सीट पर बैठकर इसके आराम और डिजाइन को समझते हुए दिखते हैं.

LoP Shri @RahulGandhi visited BMW World in Munich, Germany, and took a guided tour of BMW Welt and the BMW Plant.



He was pleased to see TVS’s 450cc motorcycle, developed in partnership with BMW—a proud moment to witness Indian engineering on display.



Manufacturing is the… pic.twitter.com/iqiMCAQD23 — Congress (@INCIndia) December 17, 2025

लग्जरी और कारीगरी पर रहा खास ध्यान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कार की पेंट क्वालिटी, डिजाइन और आगे लगे मशहूर ‘Spirit of Ecstasy’ बोनट ऑर्नामेंट को ध्यान से देख रहे हैं. यह साफ दिखता है कि वह इस कार की बारीकी से की गई कारीगरी और लग्जरी को करीब से फील कर रहे हैं.

भारत में Rolls-Royce Phantom की कीमत

भारत में Rolls-Royce Phantom की शुरुआती कीमत करीब 9 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. यह कार अमीर और खास लोगों के लिए बनाई जाती है, जहां ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से इंटीरियर और डिजाइन भी चुन सकते हैं. इसी वजह से इसे बेस्पोक लग्जरी कार कहा जाता है.

दमदार इंजन और स्मूद ड्राइव