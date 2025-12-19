हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोजर्मनी में Rolls-Royce की सवारी करते दिखे राहुल गांधी, जानें कितनी है इस लग्जरी कार की कीमत

जर्मनी में Rolls-Royce की सवारी करते दिखे राहुल गांधी, जानें कितनी है इस लग्जरी कार की कीमत

जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी Rolls-Royce Phantom में बैठे नजर आए. इस कार को ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से इंटीरियर और डिजाइन भी चुन सकते हैं. आइए इस कार की कीमत, फीचर्स और इंजन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Dec 2025 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी दौरे पर हैं और इसी दौरान उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राहुल गांधी दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक Rolls-Royce Phantom को करीब से देखते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनके BMW हेडक्वार्टर, म्यूनिख के दौरे के दौरान का है, जहां उन्होंने इस शाही कार के अंदर बैठकर पूरा अनुभव लिया.

BMW हेडक्वार्टर में दिखी Rolls-Royce Phantom

    • राहुल गांधी जर्मनी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इसी यात्रा के दौरान उन्होंने BMW के मुख्यालय का भी दौरा किया. इससे पहले उनका BMW की एडवेंचर बाइक को देखते हुए वीडियो सामने आया था, लेकिन अब Rolls-Royce Phantom वाला वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में है. वीडियो में राहुल गांधी कार की फ्रंट सीट और पीछे की सीट पर बैठकर इसके आराम और डिजाइन को समझते हुए दिखते हैं.

लग्जरी और कारीगरी पर रहा खास ध्यान

  • वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कार की पेंट क्वालिटी, डिजाइन और आगे लगे मशहूर ‘Spirit of Ecstasy’ बोनट ऑर्नामेंट को ध्यान से देख रहे हैं. यह साफ दिखता है कि वह इस कार की बारीकी से की गई कारीगरी और लग्जरी को करीब से फील कर रहे हैं.

भारत में Rolls-Royce Phantom की कीमत

  • भारत में Rolls-Royce Phantom की शुरुआती कीमत करीब 9 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. यह कार अमीर और खास लोगों के लिए बनाई जाती है, जहां ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से इंटीरियर और डिजाइन भी चुन सकते हैं. इसी वजह से इसे बेस्पोक लग्जरी कार कहा जाता है.

दमदार इंजन और स्मूद ड्राइव

  • Rolls-Royce Phantom में 6.75 लीटर का ट्विन टर्बो V12 इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 563 हॉर्सपावर की पावर और 900 Nm का टॉर्क देता है. इतनी बड़ी कार होने के बावजूद यह बेहद स्मूद चलती है. इसका सस्पेंशन सिस्टम खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफर देता है.

ये भी पढ़ें: Toyota Hilux ने क्रैश टेस्ट में मारी बाजी, ANCAP से मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, देखें सेफ्टी फीचर्स

Published at : 19 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Tags :
Rolls-Royce Auto News RAHUL GANDHI Rolls-Royce Phantom Rahul Gandhi Germany Visit
