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हिंदी न्यूज़ऑटोCarCNG का पूरा पैसा वसूल करना है? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, बढ़ जाएगा माइलेज

CNG का पूरा पैसा वसूल करना है? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, बढ़ जाएगा माइलेज

CNG Mileage Tips: क्या आपकी सीएनजी कार कम माइलेज दे रही है? टायर प्रेशर, एयर फिल्टर की सफाई और सही ड्राइविंग स्पीड जैसी इन आसान ट्रिक्स को अपनाएं और अपनी गाड़ी का एवरेज तुरंत बढ़ाएं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 08:13 PM (IST)
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CNG Mileage Tips: आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. ऐसे में मिडिल क्लास परिवारों के लिए सीएनजी (CNG) कारें किसी वरदान से कम नहीं हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय में सीएनजी के दाम भी काफी बढ़े हैं, जिससे अब लोग इस फ्यूल का भी पूरा पैसा वसूल करना चाहते हैं. अक्सर सीएनजी कार मालिकों की यह शिकायत होती है कि उनकी गाड़ी कंपनी द्वारा दावा किया गया माइलेज नहीं दे पा रही है. 

अगर आपकी गाड़ी भी सीएनजी पर कम एवरेज दे रही है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल ट्रिक्स को अपनाकर आप अपनी कार के माइलेज को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं इन धांसू टिप्स के बारे में.

इन बातों का रखें ध्यान 

गाड़ी का माइलेज सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि इंजन पर कितना लोड पड़ रहा है. अगर आपकी कार के टायरों में हवा का प्रेशर तय मात्रा से कम है, तो टायरों और सड़क के बीच घर्षण बढ़ जाता है. इसकी वजह से इंजन को गाड़ी खींचने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और CNG की खपत बढ़ जाती है. 

इसलिए हर हफ्ते टायरों की हवा जरूर चेक कराएं. इसके साथ ही कार के बूट स्पेस या डिग्गी में फालतू का भारी सामान भरकर न रखें. गाड़ी जितनी हल्की होगी, इंजन उतना ही कम ईंधन पिएगा और आपको बंपर माइलेज मिलेगा.

यह भी पढ़ें: एक Fortuner की कीमत में आ जाएंगी Scorpio N और MG Majestor दोनों, जानिए कहां और कैसे

एयर फिल्टर की सफाई और क्लच का का भी रखें ध्यान 

जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, वैसे ही कार के इंजन को भी सही कंब्शन (फ्यूल जलने की प्रक्रिया) के लिए क्लीन एयर चाहिए होती है. सीएनजी कारों में एयर फिल्टर की भूमिका बहुत अहम होती है. धूल और गंदगी की वजह से जब एयर फिल्टर चोक हो जाता है, तो इंजन में हवा कम पहुंचती है और गाड़ी ज्यादा गैस खींचने लगती है. 

इसलिए हर 5,000 किलोमीटर पर एयर फिल्टर को साफ करें या बदलें. इसके अलावा, बार-बार क्लच दबाकर रखने की आदत से बचें, क्योंकि इससे भी ईंधन की भारी बर्बादी होती है.

स्पीड का भी रखें ध्यान  

कई बार सीएनजी कार में सब कुछ ठीक होने के बाद भी एवरेज नहीं मिलता, जिसकी वजह पाइपलाइन या सिलेंडर के पास से होने वाली माइनर गैस लीकेज हो सकती है. अगर आपको कार में कभी भी हल्की सी गैस की गंध आए, तो तुरंत अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाकर लीकेज टेस्ट कराएं. लीकेज न सिर्फ माइलेज कम करती है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है. 

इसके साथ ही ड्राइविंग के दौरान अचानक एक्सीलेटर दबाने या अचानक ब्रेक मारने से बचें. हाईवे पर गाड़ी को 50 से 70 किमी/घंटा की रफ़्तार पर एक स्थिर स्पीड में चलाएं, यह सीएनजी कारों का सबसे बेस्ट माइलेज जोन माना जाता है.

यह भी पढ़ें: टर्बो इंजन वाली कार का पिकअप बढ़ाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, ड्राइविंग होगी और मजेदार

Published at : 16 Jun 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Increase CNG Car Mileage CNG Mileage Tips How To Save CNG Fuel Improve Car Average
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