एक Fortuner की कीमत में आ जाएंगी Scorpio N और MG Majestor दोनों, जानिए कहां और कैसे

SUV Price Comparison India: भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक अलग ही भौकाल है. राजनेताओं से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई इस SUV का दीवाना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में फॉर्च्यूनर की कीमत इतनी ज्यादा है कि उतने पैसों में भारत में एक नहीं, बल्कि दो-दो धांसू गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं. जी हां आपने सही सुना नेपाल में फॉर्च्यूनर का दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे.

अगर आप नेपाल की एक फॉर्च्यूनर की कीमत का हिसाब-किताब लगाएंगे, तो भारत में आपके घर के सामने एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और एक लग्जरी MG Majestor दोनों एक साथ आकर खड़ी हो जाएंगी. आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा गणित है, जिसकी वजह से नेपाल में गाड़ियां इतनी महंगी बिक रही हैं.

नेपाल में फॉर्च्यूनर की कीमत है बहुत ज्यादा

नेपाल में टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है. वहां इस SUV के 4x4 वेरिएंट की कीमत करीब 2.83 करोड़ नेपाली रुपये (NPR) तक पहुंच जाती है. अगर इस रकम को भारतीय करेंसी (INR) में बदला जाए, तो यह लगभग 1.76 करोड़ रुपये बैठती है.

अब जरा सोचिए, भारत में जिस फॉर्च्यूनर की एक्स-शोरूम कीमत करीब 34.76 लाख रुपये से शुरू होकर 50.46 लाख रुपये तक जाती है, वही गाड़ी नेपाल जाते ही पौने दो करोड़ रुपये की हो जाती है. यही वजह है कि वहां फॉर्च्यूनर सुपर-लग्जरी कारों की गिनती में आ चुकी है.

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भारत में आ जाएंगी ये दो दमदार SUVs

अब बात करते हैं उस मजेदार कैलकुलेशन की, जो आपको हैरान कर देगी. अगर आपके पास 1.76 करोड़ रुपये का बजट हो, तो भारत में आप ऑटोमोबाइल मार्केट के राजा बन सकते हैं. भारत में महिंद्रा Scorpio-N की शुरुआती कीमत करीब 13.50 लाख रुपये है, और इसके टॉप वेरिएंट्स भी 24 लाख रुपये के आस-पास मिल जाते हैं.

वहीं दूसरी तरफ, प्रीमियम और बेहद आलीशान MG Majestor की कीमत भारत में लगभग 40.99 लाख रुपये से शुरू होकर 44.99 लाख रुपये तक जाती है. यानी भारत में इन दोनों गाड़ियों के टॉप मॉडल्स को भी खरीद लिया जाए, तो भी कुल खर्च फॉर्च्यूनर की नेपाल वाली कीमत के आधे तक भी नहीं पहुंच पाएगा.

नेपाल में गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं?

अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि नेपाल में ऐसा क्या है जो गाड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं. दरअसल, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वहां का भारी-भरकम टैक्स स्ट्रक्चर. नेपाल में कोई बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है. इसलिए वहां ज्यादातर गाड़ियां पूरी तरह से इम्पोर्ट (CBU) की जाती हैं.

नेपाल सरकार इन गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और कई तरह के लोकल टैक्स लगाती है, जो कुल मिलाकर गाड़ी की मूल कीमत का 200% से 300% तक हो जाता है. इसी भारी टैक्स की वजह से भारत की एक नॉर्मल बजट कार भी नेपाल में लग्जरी बन जाती है.

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