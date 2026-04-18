हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार पार्क करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें बिना स्क्रैच और डेंट के कैसे करें पार्किंग

कार पार्क करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें बिना स्क्रैच और डेंट के कैसे करें पार्किंग

पार्क करते समय अक्सर कार दूसरी गाड़ियों या आसपास की चीजों से टकरा जाती है, जिससे स्क्रैच और डेंट पड़ जाते हैं. इससे कार की खूबसूरती कम हो जाती है. आइए कार पार्क करने का सही तरीका जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में कार चलाना आसान हो गया है, लेकिन सही तरीके से पार्क करना अभी भी कई लोगों के लिए मुश्किल होता है. खासकर नए ड्राइवर्स के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाता है. अक्सर पार्किंग के दौरान गाड़ी आसपास की चीजों या दूसरी गाड़ियों से टकरा जाती है, जिससे स्क्रैच और डेंट लग जाते हैं. इससे कार की खूबसूरती खराब होती है और धीरे-धीरे जंग भी लग सकती है. अगर आप कुछ आसान बातों का ध्यान रखें, तो इन समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है.

सही जगह का चुनाव करना क्यों जरूरी है?

कार पार्क करते समय सबसे पहले सही जगह चुनना बहुत जरूरी होता है. हमेशा ऐसी जगह पार्क करें जहां पर्याप्त जगह हो और गाड़ी को आराम से खड़ा किया जा सके. अगर पार्किंग एरिया में सफेद लाइन बनी हो, तो गाड़ी को उन्हीं लाइनों के बीच में सीधा खड़ा करें. कई लोग जल्दी में गाड़ी तिरछी खड़ी कर देते हैं, जिससे बगल वाली गाड़ी को परेशानी होती है और डेंट लगने का खतरा बढ़ जाता है. अगर आपकी कार लाइन के बहुत पास खड़ी है, तो दूसरी गाड़ी का दरवाजा खुलते ही आपकी कार को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी को लाइन के बीच में संतुलित रखें.

आसपास खड़ी गाड़ियों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है?

पार्किंग करते समय सिर्फ अपनी गाड़ी ही नहीं, बल्कि आसपास खड़ी गाड़ियों को भी ध्यान से देखना चाहिए. अगर आपके पास बड़ी SUV या बड़ी गाड़ी खड़ी है, तो उसके पास पार्क करने से बचें क्योंकि उन्हें निकलने और मुड़ने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है. इससे आपकी गाड़ी को टक्कर लग सकती है. इसके अलावा, अगर किसी गाड़ी पर पहले से बहुत ज्यादा डेंट या स्क्रैच हैं, तो समझ लें कि उसका ड्राइवर लापरवाह हो सकता है. ऐसी गाड़ियों के पास पार्क करने से भी आपकी कार को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है.

साइड मिरर को मोड़ना क्यों जरूरी है?

तंग जगहों में सबसे ज्यादा नुकसान साइड मिरर को होता है. इसलिए जब भी आप गाड़ी पार्क करें, तो साइड मिरर को अंदर की तरफ मोड़ना न भूलें. इससे पैदल चलने वाले या पास से गुजरने वाले वाहन मिरर से टकराते नहीं हैं. अगर आपकी कार में ऑटोमैटिक फोल्डिंग मिरर का फीचर है, तो यह काम और आसान हो जाता है. अगर यह फीचर नहीं है, तो आप मिरर को हाथ से भी मोड़ सकते हैं. यह छोटी सी आदत आपकी कार को बड़े नुकसान से बचा सकती है.

धीरे और समझदारी से पार्क करें

पार्किंग करते समय कभी भी जल्दबाजी न करें. हमेशा धीरे-धीरे गाड़ी को पार्क करें और मिरर का सही इस्तेमाल करें. अगर आपकी कार में कैमरा या सेंसर है, तो उसका उपयोग जरूर करें. इससे आपको सही दूरी का अंदाजा मिलता है और टक्कर से बचाव होता है. ध्यान से और आराम से पार्क करने से आप अपनी कार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: अब कार में सीट के नीचे मिलेगा टॉयलेट! चीन की ये कंपनी तैयार करने जा रही खास EV

Published at : 18 Apr 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Car Auto News Parking Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार पार्क करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें बिना स्क्रैच और डेंट के कैसे करें पार्किंग
कार पार्क करते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें बिना स्क्रैच और डेंट के कैसे करें पार्किंग
ऑटो
नए अवतार में आई Toyota Yaris Cross, जानिए इस Facelift मॉडल में क्या है खास
नए अवतार में आई Toyota Yaris Cross, जानिए इस Facelift मॉडल में क्या है खास
ऑटो
भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है चीन में बनी ये इलेक्ट्रिक कार, 751KM रेंज के साथ BYD को देगी टक्कर
भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है चीन में बनी ये इलेक्ट्रिक कार, 751KM रेंज के साथ BYD को देगी टक्कर
ऑटो
TATA, Mahindra या Kia: किसकी इलेक्ट्रिक SUV देती है ज्यादा रेंज? खरीदने से पहले यहां जानें सबकुछ
TATA, Mahindra या Kia: किसकी इलेक्ट्रिक SUV देती है ज्यादा रेंज? खरीदने से पहले यहां जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Skoda Kushaq 1.5 L Driving Review #skoda #kushaq #drivingreview #autolive
Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी
UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी
आईपीएल 2026
Abhishek Sharma Fastest Fifty: अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में जड़ा अर्धशतक, बाउंड्री से ठोक डाले 9 गेंद में 44 रन
अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में जड़ा अर्धशतक, बाउंड्री से ठोक डाले 9 गेंद में 44 रन
बॉलीवुड
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
ट्रेंडिंग
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget