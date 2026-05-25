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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesकम बजट में चाहिए स्टाइल, पावर और माइलेज? Beginners के लिए ये बाइक्स हैं फुल पैसा वसूल

कम बजट में चाहिए स्टाइल, पावर और माइलेज? Beginners के लिए ये बाइक्स हैं फुल पैसा वसूल

Beginner Bikes: अगर आप पहली बार बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 2 लाख रुपये से कम में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं जो स्टाइल, पावर और माइलेज का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 25 May 2026 08:51 AM (IST)
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Beginner Bikes: पहली बाइक खरीदना हर युवा के लिए खास पल होता है. लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जो देखने में स्टाइलिश हो, चलाने में मजेदार लगे और रोजाना इस्तेमाल में जेब पर भारी भी ना पड़े. अच्छी बात यह है कि अब भारतीय बाजार में 2 लाख रुपये के आसपास कई ऐसी शानदार बाइक्स मौजूद हैं जो पावर, माइलेज और मॉडर्न फीचर्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देती हैं. खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स और नए राइडर्स के बीच कुछ मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. 

इनमें Royal Enfield Hunter 350, Bajaj Pulsar N160 और Yamaha R15 V4 जैसी बाइक्स शामिल हैं. तीनों बाइक्स अपने अलग स्टाइल और राइडिंग एक्सपीरियंस की वजह से युवाओं को खूब पसंद आ रही हैं. अगर आप भी पहली बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये विकल्प आपके लिए काफी शानदार साबित हो सकते हैं.

Hunter 350 और Pulsar N160 बन रही हैं युवाओं की पसंद

Royal Enfield Hunter 350 उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है जो पहली बाइक में प्रीमियम और दमदार फील चाहते हैं. इसका रेट्रो लुक और स्मूद इंजन शहर की सड़कों पर अलग पहचान देता है. बाइक की सीटिंग और कंट्रोल भी काफी आसान है, जिससे नए राइडर्स को ज्यादा परेशानी नहीं होती. Hunter 350 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.38 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं Bajaj Pulsar N160 स्पोर्टी डिजाइन और शानदार माइलेज की वजह से युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है.  Pulsar N160 की शुरुआती कीमत 1.16 लाख से शुरू होती है.

इसमें मिलने वाले LED लाइट्स, डिजिटल कंसोल और Dual Channel ABS जैसे फीचर्स इसे और खास बनाते हैं. Pulsar N160 की राइडिंग भी काफी आरामदायक मानी जाती है, इसलिए यह कॉलेज और ऑफिस दोनों के लिए अच्छा विकल्प बन जाती है. कम बजट में स्टाइल और परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए ये दोनों बाइक्स मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: क्या आपने कभी सोचा है गाड़ियों में हॉर्न का साउंड अलग-अलग क्यों होता है? जवाब सुनकर रह जाएंगे हैरान

R15 V4 देती है स्पोर्ट्स बाइक वाला एक्सपीरियंस

अगर आपको स्पोर्टी लुक और तेज परफॉर्मेंस पसंद है तो Yamaha R15 V4 शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है. यह बाइक अपने अग्रेसिव डिजाइन और एडवांस फीचर्स की वजह से युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. इसमें Quick Shifter, Traction Control और डिजिटल डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलते हैं. हाईवे राइड और वीकेंड ट्रिप के लिए यह बाइक काफी मजेदार अनुभव देती है. 

हालांकि इसकी राइडिंग पोजिशन थोड़ी स्पोर्टी है, लेकिन बाइक का कंट्रोल और स्टेबिलिटी काफी शानदार मानी जाती है. यही वजह है कि पहली बार स्पोर्ट्स बाइक लेने वाले युवाओं के बीच इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है. अगर R15 V4 के कीमत की बात करें तो इसका बेस प्राइस 1.71 लाख है. कुल मिलाकर Hunter 350, Pulsar N160 और R15 V4 तीनों ही अपने-अपने अंदाज में शानदार बाइक्स हैं जो कम बजट में दमदार अनुभव देने का काम करती हैं.

यह भी पढ़ें: कैसे गाड़ी में काम करता है हाइड्रोजन फ्यूल? पेट्रोल-डीजल और CNG से कितना सस्ता होगा, यहां जानें

Published at : 25 May 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Mileage Bikes Best Bikes Under 2 Lakh Budget Bikes 2026 Beginner Bikes
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