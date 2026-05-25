Gold-Silver Price Today: आज कितने का हुआ 24, 22 और 18 कैरेट सोना, जानें चांदी भी हुई कितनी सस्ती?
Gold-Silver Price Today 25 May 2026: आज 25 मई 2026 को 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने का रेट क्या है और साथ ही आज चांदी का भाव क्या है, ये आप यहां से जान सकते हैं.
- जियोपॉलिटिकल तनाव, अनिश्चितता से कीमतों में उछाल।
- आयात शुल्क बढ़ने और रुपये की गिरावट से महंगी हुई खरीदारी।
- दिल्ली, मुंबई, पटना में ₹1.59 लाख से ज्यादा 24 कैरेट सोना।
Gold-Silver Price Today 25 May 2026: देश में शादी- ब्याह ही नहीं, तीज- त्योहार पर भी जूलरी जरूर खरीदी जाती है. लेकिन इन दिनों सोने- चांदी के हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि सोना और चांदी दोनों ही खरीदना मुश्किल है. आजकल इन दोनों की ही रेट काफी तेजी से उतार- चढ़ाव पर है. लेकिन अगर फिर भी आपको सोना- चांदी खरीदना है तो सबसे पहले आपको इनके आज के भाव चेक कर लेने चाहिए. आज सोने और चांदी का रेट कितना चल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां सोने का रेट भी कैरेट के हिसाब से बताया गया है. साथ ही सोने और चांदी के भाव को शहर अनुसार लिखा गया है.
गोल्ड और सिल्वर रेट टुडे-
|शहर का नाम
|सोने का दाम (24 कैरेट)
|सोने का दाम (22 कैरेट)
|चांदी की कीमत
|दिल्ली
|₹159210
|₹145950
|₹2,85,000
|मुंबई
|₹159060
|₹145800
|₹2,85,000
|कोलकाता
|₹159060
|₹145800
|₹2,85,000
|चेन्नई
|₹160690
|₹147300
|₹2,90,000
|पटना
|₹159110
|₹145850
|₹2,85,000
|लखनऊ
|₹159210
|₹145950
|₹2,85,000
|गुवाहाटी
|₹159060
|₹145800
|₹2,85,000
|जयपुर
|₹159210
|₹145950
|₹2,85,000
|बैंगलोर
|₹159060
|₹145800
|₹2,85,000
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क्यों बढ़ रहे हैं सोना- चांदी के दाम?
सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है. जब भी दुनिया में युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो शेयर बाजार गिरने लगते हैं. ऐसे समय में निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए शेयरों से निकालकर सोने-चांदी में लगाने लगते हैं. डॉलर के कमजोर होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने को होल्ड करने की लागत कम हो जाती है. इसके अलावा भारत सरकार ने घरेलू बाजार में सोने के आयात और डॉलर के बाहर जाने को नियंत्रित करने के लिए सोने पर आयात शुल्क को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई गिरावट के कारण विदेशों से सोना आयात करना अधिक महंगा हो गया है.
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Source: IOCL