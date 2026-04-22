हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Driving Tips: ड्राइविंग सीख रहे हैं? ये 5 जरूरी बातें जानकर बन जाएंगे एक्सपर्ट

Car Driving Tips: ड्राइविंग सीख रहे हैं? ये 5 जरूरी बातें जानकर बन जाएंगे एक्सपर्ट

Car Driving Tips: कार चलाना सीखना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके और धैर्य की जरूरत होती है. अगर आप इन आसान टिप्स को ध्यान में रखेंगे, तो जल्दी और सुरक्षित ड्राइविंग सीख सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Apr 2026 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप कार को अच्छे से समझें. यह जानना जरूरी है कि आपकी कार मैनुअल है या ऑटोमैटिक. मैनुअल कार में क्लच और गियर की समझ बहुत जरूरी होती है. ड्राइविंग की शुरुआत A-B-C से होती है, जहां A मतलब एक्सेलेरेटर, B मतलब ब्रेक और C मतलब क्लच होता है.

शुरुआत में आपको बंद कार में बैठकर इन तीनों पैडल को दबाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. इससे आपके पैरों का कंट्रोल बेहतर होगा और सड़क पर गाड़ी चलाते समय डर कम लगेगा. धीरे-धीरे जब आपको इनका सही इस्तेमाल समझ में आ जाएगा, तो ड्राइविंग आसान लगने लगेगी.

स्टीयरिंग पर कंट्रोल और स्पीड का ध्यान रखें

ड्राइविंग सीखते समय सबसे जरूरी बात ये है कि आप दोनों हाथों को स्टीयरिंग पर रखें. कई लोग स्टाइल दिखाने के चक्कर में एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है. खासकर शुरुआती लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. शुरुआत में गाड़ी को हमेशा कम स्पीड में चलाएं. कम स्पीड में आप ब्रेक और एक्सेलेरेटर पर अच्छा कंट्रोल बना सकते हैं. जब आपको थोड़ा आत्मविश्वास आ जाए और सड़क खाली हो, तब धीरे-धीरे गियर बदलते हुए स्पीड बढ़ा सकते हैं. इससे आप सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग सीख पाएंगे.

सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज न करें

कार में बैठते ही सबसे पहले सीट बेल्ट जरूर लगाएं. इसके साथ ही अपनी सीट की पोजीशन सही कर लें, ताकि आपको स्टीयरिंग पकड़ने और सामने देखने में कोई दिक्कत न हो. ड्राइविंग के दौरान आपकी नजर हमेशा आगे की सड़क के साथ-साथ साइड मिरर और रियर व्यू मिरर पर भी होनी चाहिए. इससे आपको आसपास की गाड़ियों और लोगों का सही अंदाजा रहेगा और आप किसी भी खतरे से बच सकते हैं.

इंडिकेटर और स्पीड का सही इस्तेमाल करें

ड्राइविंग के दौरान इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. लेफ्ट या राइट मुड़ते समय हमेशा इंडिकेटर दें, ताकि बाकी लोग समझ सकें कि आप क्या करने वाले हैं. इसके अलावा ओवरस्पीडिंग और बिना जरूरत ओवरटेक करने से बचें. कई लोग जल्दी सीखने के चक्कर में तेज गाड़ी चलाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हमेशा आराम से और नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं.

नियमों का पालन करें

ड्राइविंग सीखते समय सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास. अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे, तो जल्दी सीख पाएंगे. घबराने की जरूरत नहीं है, बस धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहें. साथ ही हमेशा अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें. सही तरीके से ड्राइविंग सीखकर आप न सिर्फ खुद सुरक्षित रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे.

ये भी पढ़ें: बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 22 Apr 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Driving Tips Manual Car Driving Automatic Car Driving
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Driving Tips: ड्राइविंग सीख रहे हैं? ये 5 जरूरी बातें जानकर बन जाएंगे एक्सपर्ट
Car Driving Tips: ड्राइविंग सीख रहे हैं? ये 5 जरूरी बातें जानकर बन जाएंगे एक्सपर्ट
ऑटो
KTM 1390 Super Duke RR Track: केटीएम की सबसे दमदार ट्रैक बाइक लॉन्च, पावर इतनी कि आम सड़कों पर है बैन
KTM 1390 Super Duke RR Track: केटीएम की सबसे दमदार ट्रैक बाइक लॉन्च, पावर इतनी कि आम सड़कों पर है बैन
ऑटो
Duster, Sierra या Seltos, सेफ्टी और पावर में कौन आगे? खरीदने से पहले जान लें अंतर
Duster, Sierra या Seltos, सेफ्टी और पावर में कौन आगे? खरीदने से पहले जान लें अंतर
ऑटो
क्या भारत में 100% एथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां? जानें क्या है नितिन गडकरी का नया प्लान
क्या भारत में 100% एथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां? जानें क्या है नितिन गडकरी का नया प्लान
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Islamabad Peace Talks : इंटरनेशनल मंच पर Pakistan शर्मिंदा Iran ने पलटी मार दी! | Ceasefire | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
नेपाल की बालेन शाह सरकार के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 26 दिन में ही दिया इस्तीफा
नेपाल की बालेन शाह सरकार के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 26 दिन में ही दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
विश्व
Explained: सूद समेत 12 बिलियन डॉलर लौटाएंगे ट्रंप! US टैरिफ के मुआवजे में भारत को कब और कैसे मिलेगा रिफंड?
सूद समेत 12 बिलियन डॉलर लौटाएंगे ट्रंप! US टैरिफ के मुआवजे में भारत को कब और कैसे मिलेगा पैसा?
इंडिया
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget