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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Care Tips: कार से निकल रहा है Black Smoke? तुरंत करें ये काम, वरना होगा भारी नुकसान

Car Care Tips: कार से निकल रहा है Black Smoke? तुरंत करें ये काम, वरना होगा भारी नुकसान

कार से निकलने वाला काला धुआं सिर्फ एक छोटा संकेत नहीं है, बल्कि किसी बड़ी तकनीकी समस्या की शुरुआत हो सकता है. अगर समय रहते इसे पहचानकर सही कदम उठाए जाएं, तो आप महंगे रिपेयर से बच सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 12:56 PM (IST)
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अगर आपकी कार के साइलेंसर से काला धुआं निकल रहा है, तो इसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. ये सीधे तौर पर इंजन में गड़बड़ी का संकेत होता है. आमतौर पर काला धुआं तब निकलता है जब इंजन में जरूरत से ज्यादा फ्यूल जलता है और वह पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता. यह समस्या धीरे-धीरे बड़ी खराबी का रूप ले सकती है और समय पर ध्यान न देने पर आपको भारी खर्च उठाना पड़ सकता है.

ज्यादा फ्यूल खपत और खराब माइलेज

जब कार से काला धुआं निकलता है, तो इसका मतलब होता है कि इंजन जरूरत से ज्यादा फ्यूल ले रहा है. इससे आपकी कार का माइलेज कम हो जाता है और पेट्रोल या डीजल की खपत बढ़ जाती है. अगर आपने नोटिस किया है कि कार पहले के मुकाबले ज्यादा फ्यूल खर्च कर रही है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत कार की जांच कराना जरूरी होता है.

एयर फिल्टर और फ्यूल सिस्टम की समस्या

कई बार काला धुआं निकलने का कारण गंदा एयर फिल्टर भी होता है. जब इंजन को सही मात्रा में हवा नहीं मिलती, तो फ्यूल सही से नहीं जल पाता और काला धुआं बनने लगता है. इसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर में खराबी या लीकेज होने पर भी यह समस्या हो सकती है. इसलिए समय-समय पर एयर फिल्टर और फ्यूल सिस्टम की सफाई और सर्विसिंग करवाना जरूरी है.

इंजन में बड़ी खराबी का संकेत

अगर काला धुआं लगातार निकल रहा है, तो यह इंजन के अंदर बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है. जैसे कि पिस्टन, वाल्व या सेंसर में खराबी. ऐसी स्थिति में कार की परफॉर्मेंस भी गिरने लगती है और गाड़ी सही से पिकअप नहीं लेती. अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो आगे चलकर इंजन ओवरहाल तक की जरूरत पड़ सकती है, जो काफी महंगा होता है.

क्या करें जब कार से काला धुआं निकले

अगर आपकी कार से काला धुआं निकल रहा है, तो सबसे पहले उसे नजरअंदाज न करें. तुरंत किसी अच्छे मैकेनिक से जांच करवाएं. एयर फिल्टर बदलवाना, इंजेक्टर की सफाई और इंजन ट्यूनिंग करवाना इस समस्या को शुरुआती स्तर पर ठीक कर सकता है. साथ ही सही क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करना भी जरूरी है, ताकि इंजन सही तरीके से काम करे.

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Published at : 18 Apr 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Car Car Maintenance Tips Black Smoke Car Engine Problem
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