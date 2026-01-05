हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोElon Musk की Tesla को 2025 में झटका, BYD बनी नई ऑटो किंग, जानें कैसे बदला खेल?

Elon Musk की Tesla को 2025 में झटका, BYD बनी नई ऑटो किंग, जानें कैसे बदला खेल?

Elon Musk की Tesla और चीन की BYD दुनिया के कई देशों में अपनी इलेक्ट्रिक कारें बेचती हैं. हालांकि इस बार Tesla को झटका लगा है. आइए जानते हैं कि पिछले साल दोनों कंपनियों ने कितनी इलेक्ट्रिक कारें बेचीं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Jan 2026 01:12 PM (IST)
भारत सहित पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इस रेस में Elon Musk की Tesla लंबे समय तक सबसे आगे रही, लेकिन 2025 में यह स्थिति बदलती नजर आई. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार BYD ने Tesla को बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Tesla को BYD ने कैसे दिया बड़ा झटका?

  • Tesla को हमेशा से ही इलेक्ट्रिक कारों का बादशाह माना जाता रहा है. Elon Musk की कंपनी ने टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के दम पर दुनियाभर में पहचान बनाई. लेकिन 2025 में Tesla की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह पहली बार है जब Tesla की सालाना बिक्री में कमी आई है. यही वजह है कि BYD को आगे निकलने का मौका मिल गया.

2025 में Tesla की कितनी रही बिक्री?

  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में Tesla ने दुनियाभर में करीब 1.63 मिलियन कारों की बिक्री की. यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 8.6 प्रतिशत कम रहा. सिर्फ बिक्री ही नहीं, बल्कि Tesla के Production में भी गिरावट देखी गई है. सालाना आधार पर कंपनी के प्रोडक्शन में भी कमी दर्ज की गई, जो Tesla के लिए चिंता का विषय बन गई है.

BYD ने बिक्री में बनाया नया रिकॉर्ड

  • Tesla के मुकाबले BYD का प्रदर्शन 2025 में काफी मजबूत रहा. रिपोर्ट्स के अनुसार BYD ने दुनियाभर में करीब 4.6 मिलियन वाहनों की बिक्री की. यह बिक्री पिछले साल के मुकाबले 7.7 प्रतिशत ज्यादा रही. BYD की मजबूत पकड़ किफायती इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की वजह से मानी जा रही है, जिन्हें दुनियाभर के बाजारों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

भारत में भी मौजूद हैं Tesla और BYD

  • Tesla और BYD दोनों ही कंपनियां भारतीय बाजार में मौजूद हैं. Tesla फिलहाल भारत में सिर्फ एक ही मॉडल ऑफर करती है, जबकि BYD की ओर से दो इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध हैं. आने वाले समय में भारतीय बाजार में भी दोनों कंपनियों के बीच मुकाबला और तेज होने की उम्मीद है. बता दें कि 2025 में BYD ने यह साबित कर दिया है कि वह Tesla को कड़ी टक्कर दे सकती है. आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि Tesla कैसे वापसी करती है और BYD अपनी बढ़त को कैसे बनाए रखती है.

Published at : 05 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Elon Musk Auto News Tesla Vs BYD Tesla Sales Electric Cars 2025 BYD Sales
