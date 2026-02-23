हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BYD लॉन्च करेगी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार, केबिन में मिलेगा प्रीमियम टच, जानें राइवल्स

BYD लॉन्च करेगी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार, केबिन में मिलेगा प्रीमियम टच, जानें राइवल्स

BYD अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक कार BYD Racco जापान में लॉन्च करने जा रही है. आइए इसकी फ्लोटिंग टचस्क्रीन, बैटरी रेंज, फास्ट चार्जिंग और कीमत की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD अब जापान में अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस कार का नाम BYD Racco है, जिसका मतलब समुद्री जीव Sea Otter होता है. कंपनी ने इसे खास तौर पर जापान के छोटे और भीड़ वाले शहरों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. जापान में सड़के अक्सर तंग होती हैं और वहां छोटी कारों की ज्यादा मांग रहती है. इसी वजह से BYD ने इस मॉडल को कॉम्पैक्ट साइज में डिजाइन किया है. माना जा रहा है कि यह कार होंडा और निसान जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर दे सकती है.

छोटा साइज लेकिन बेहतर जगह

BYD Racco की लंबाई लगभग 3,395 मिलीमीटर है. यह साइज जापान के नियमों के अनुसार रखा गया है. बाहर से यह कार बॉक्सी डिजाइन में नजर आती है, लेकिन इसकी ऊंचाई अच्छी होने के कारण अंदर बैठने वालों को पर्याप्त जगह मिलती है. छोटे साइज का फायदा यह है कि इसे ट्रैफिक में चलाना और पार्क करना बहुत आसान होगा. शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए यह कार काफी सुविधाजनक साबित हो सकती है. कम जगह में भी इसे आराम से खड़ा किया जा सकता है.

ओशियन थीम वाला प्रीमियम इंटीरियर

BYD ने इस कार के अंदरूनी हिस्से को खास ओशियन थीम पर तैयार किया है. केबिन का डिजाइन साफ और आधुनिक रखा गया है. डैशबोर्ड के बीच में एक बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन दी गई है, जिससे गाड़ी के ज्यादातर फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकेगा. कम कीमत होने के बावजूद इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है. आम छोटी पेट्रोल कारों की तुलना में यह ज्यादा हाई टेक महसूस होती है. सीट और डैशबोर्ड का डिजाइन भी आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

दो बैटरी विकल्प और फास्ट चार्जिंग

BYD Racco को दो बैटरी पैक के साथ पेश किया जाएगा. 20 kWh बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 180 से 200 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो शहर के लिए ठीक है. वहीं 30 kWh बैटरी लगभग 300 किलोमीटर तक चल सकती है. यह कार 100 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है. इससे बैटरी कम समय में चार्ज हो जाएगी और समय की बचत होगी.

कीमत और मुकाबला

जापान में इसकी शुरुआती कीमत करीब 25 लाख जापानी येन यानी लगभग 13.5 से 14 लाख रुपये हो सकती है. इस कीमत पर यह निसान और मित्सुबिशी जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देगी. BYD अपनी बैटरी तकनीक के दम पर सस्ती और बेहतर कार देने की कोशिश कर रही है.

Published at : 23 Feb 2026 06:29 PM (IST)
BYD Racco BYD Small Electric Car BYD Electric Car Japan BYD Racco Features
