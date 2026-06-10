फुल टैंक में 1200 KM चलने वाली प्लग-इन हाइब्रिड SUV भारतीय बाजार में किसे देती है टक्कर?

भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी बीच चीनी वाहन निर्माता कंपनी BYD ने अपनी नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV BYD Seal U को भारत में पहली बार पेश किया है. कंपनी इसे 2026 के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. यह BYD की भारत में पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) गाड़ी होगी, जो इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार दोनों के फायदे एक साथ देने का दावा करती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि फुल चार्ज और फुल टैंक के साथ यह SUV लगभग 1,200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है.

फिलहाल भारत के हाइब्रिड कार बाजार में Toyota और Maruti Suzuki का दबदबा है. लेकिन प्लग-इन हाइब्रिड सेगमेंट अभी भी काफी छोटा है. ऐसे में BYD Seal U इस श्रेणी में एक नया ऑप्शन बन सकती है.

इस SUV को खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का फील चाहते हैं, लेकिन लंबी यात्राओं में चार्जिंग स्टेशन की चिंता से बचना चाहते हैं. यही वजह है कि इसमें बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रेंज की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है.

इलेक्ट्रिक मोड में चलेगी कितना?

BYD Seal U में 18.3 kWh की ब्लेड बैटरी दी गई है.कंपनी का दावा है कि यह SUV केवल इलेक्ट्रिक मोड में करीब 70 किलोमीटर तक चल सकती है.इसका मतलब है कि रोजाना ऑफिस आने-जाने या शहर के छोटे-मोटे कामों के लिए पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.वाहन को घर पर चार्ज करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है.बैटरी के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मिलकर गाड़ी को पावर देते हैं।

इसका हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है?

आम हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन BYD Seal U में इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा महत्वपूर्ण है.शहर में गाड़ी चलाते समय ज्यादातर काम इलेक्ट्रिक मोटर करती है.वहीं पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करने का काम करता रहता है.जब हाईवे पर तेज रफ्तार या ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तब पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को शक्ति देता है.इस तकनीक से बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा ईंधन बचत दोनों मिलती हैं।

माइलेज भी काफी शानदार

इतनी बड़ी SUV होने के बावजूद कंपनी का दावा है कि यह 100 किलोमीटर चलाने के लिए सिर्फ 4.8 लीटर पेट्रोल खर्च करती है.यानी इसका औसत माइलेज लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास हो सकता है. हाइब्रिड तकनीक की वजह से यह लंबी दूरी पर भी कम ईंधन खर्च करती है.

BYD अपनी ब्लेड बैटरी तकनीक के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. BYD Seal U में भी यही बैटरी दी गई है, जो लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) तकनीक पर आधारित है.कंपनी के अनुसार यह बैटरी सामान्य लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है और इसमें गर्म होने या आग लगने का खतरा काफी कम होता है.

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