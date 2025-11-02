एक्सप्लोरर
करोड़ों की कस्टमाइज्ड Range Rover से चलती हैं दिशा पटानी, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी ने अपनी Range Rover Autobiography LWB को साटन ब्लैक रैप और कस्टम अलॉय व्हील्स के साथ मॉडिफाई कराया है. आइए इस लग्जरी SUV के फीचर्स पर नजर डालते हैं.
बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी, जो बागी 2, कल्कि 2898 AD और मलंग जैसी फिल्मों से मशहूर हैं, अब अपनी लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी नई Range Rover Autobiography LWB की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनके कार स्टाइल के दीवाने हो गए हैं. दिशा ने इस SUV को साटन ब्लैक शेड में मॉडिफाई कराया है, जिससे यह कार और भी शाही और दमदार दिखती है.
साटन ब्लैक रैप और कस्टम व्हील्स ने बढ़ाया ग्लैमर
- सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में दिशा पटानी की Range Rover सड़क किनारे खड़ी नजर आती है, और उसका साटन ब्लैक फिनिश तुरंत ध्यान खींच लेता है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह फैक्ट्री से मिला पेंट है या PPF रैप, लेकिन इसका लुक बेहद “stealthy and bold” दिखाई देता है. कार में लगे सिल्वर कलर के 20 या 22 इंच मोनोब्लॉक अलॉय व्हील्स इसकी स्टाइल को और भी बेहतर बनाते हैं. ये वही डिजाइन है जो हाल ही में Mercedes-Maybach और Rolls-Royce जैसी लग्जरी कारों में देखने को मिला है. इन व्हील्स ने दिशा की SUV को एक modern-classic look दिया है, जिससे ये बाकी सेलिब्रिटी की कारों से बिल्कुल अलग दिखती है.
Range Rover Autobiography LWB
- दिशा की नई Range Rover Autobiography LWB एक ऐसी SUV है, जो कम्फर्ट, लग्जरी और टेक्नोलॉजी से लैस है. अंदर बैठते ही यह SUV एक प्राइवेट जेट जैसी फील देती है. इसमें बड़ा 13.2 इंच का Pivi Pro टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, और Meridian प्रीमियम साउंड सिस्टम शामिल है.
- इसके अलावा, इसमें 24-तरफा हीटेड और कूल्ड सीट्स दी गई हैं जिनमें मसाज फंक्शन भी है. चारों ओर से क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इसे हर मौसम में बेहद आरामदायक बनाता है.
- दिशा पटानी की कस्टमाइज्ड रेंज रोवर की कीमत की बात की जाए तो यह 3.06 करोड़ रुपये के करीब है.
इंजन और परफॉर्मेंस
- इस SUV में 3.0-लीटर छह-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, जो 346 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क देता है. इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जिससे ड्राइव बेहद स्मूद और कंट्रोल्ड महसूस होती है. ये SUV कुछ सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. इसका एडवांस सस्पेंशन सिस्टम और ड्राइव मोड सेटिंग्स इसे हाईवे पर स्टेबल और ऑफ-रोड पर मजबूत बनाती हैं.
दिशा पटानी की लग्जरी कार कलेक्शन
- दिशा पटानी की कार कलेक्शन उनकी क्लास और लग्जरी को बखूबी दिखाती है. दिलचस्प बात यह है कि उनकी ज्यादातर कारें ब्लैक कलर में हैं. उन्होंने पहले Mercedes-Benz S450, BMW 7 Series, और Range Rover Sport HSE जैसी कारें भी चलायी हैं. अपने करियर की शुरुआत में उन्हें Honda Civic और Chevrolet Cruze जैसी कारों में भी देखा गया था.
