हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकरोड़ों की कस्टमाइज्ड Range Rover से चलती हैं दिशा पटानी, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

करोड़ों की कस्टमाइज्ड Range Rover से चलती हैं दिशा पटानी, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी ने अपनी Range Rover Autobiography LWB को साटन ब्लैक रैप और कस्टम अलॉय व्हील्स के साथ मॉडिफाई कराया है. आइए इस लग्जरी SUV के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Nov 2025 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी, जो बागी 2, कल्कि 2898 AD और मलंग जैसी फिल्मों से मशहूर हैं, अब अपनी लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी नई Range Rover Autobiography LWB की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनके कार स्टाइल के दीवाने हो गए हैं. दिशा ने इस SUV को साटन ब्लैक शेड में मॉडिफाई कराया है, जिससे यह कार और भी शाही और दमदार दिखती है.

साटन ब्लैक रैप और कस्टम व्हील्स ने बढ़ाया ग्लैमर

  • सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में दिशा पटानी की Range Rover सड़क किनारे खड़ी नजर आती है, और उसका साटन ब्लैक फिनिश तुरंत ध्यान खींच लेता है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह फैक्ट्री से मिला पेंट है या PPF रैप, लेकिन इसका लुक बेहद “stealthy and bold” दिखाई देता है. कार में लगे सिल्वर कलर के 20 या 22 इंच मोनोब्लॉक अलॉय व्हील्स इसकी स्टाइल को और भी बेहतर बनाते हैं. ये वही डिजाइन है जो हाल ही में Mercedes-Maybach और Rolls-Royce जैसी लग्जरी कारों में देखने को मिला है. इन व्हील्स ने दिशा की SUV को एक modern-classic look दिया है, जिससे ये बाकी सेलिब्रिटी की कारों से बिल्कुल अलग दिखती है.

Range Rover Autobiography LWB

  • दिशा की नई Range Rover Autobiography LWB एक ऐसी SUV है, जो कम्फर्ट, लग्जरी और टेक्नोलॉजी से लैस है. अंदर बैठते ही यह SUV एक प्राइवेट जेट जैसी फील देती है. इसमें बड़ा 13.2 इंच का Pivi Pro टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, और Meridian प्रीमियम साउंड सिस्टम शामिल है.
  • इसके अलावा, इसमें 24-तरफा हीटेड और कूल्ड सीट्स दी गई हैं जिनमें मसाज फंक्शन भी है. चारों ओर से क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इसे हर मौसम में बेहद आरामदायक बनाता है. 
  • दिशा पटानी की कस्टमाइज्ड रेंज रोवर की कीमत की बात की जाए तो यह 3.06 करोड़ रुपये के करीब है. 

इंजन और परफॉर्मेंस

  • इस SUV में 3.0-लीटर छह-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, जो 346 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क देता है. इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जिससे ड्राइव बेहद स्मूद और कंट्रोल्ड महसूस होती है. ये SUV कुछ सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. इसका एडवांस सस्पेंशन सिस्टम और ड्राइव मोड सेटिंग्स इसे हाईवे पर स्टेबल और ऑफ-रोड पर मजबूत बनाती हैं.

दिशा पटानी की लग्जरी कार कलेक्शन 

  • दिशा पटानी की कार कलेक्शन उनकी क्लास और लग्जरी को बखूबी दिखाती है. दिलचस्प बात यह है कि उनकी ज्यादातर कारें ब्लैक कलर में हैं. उन्होंने पहले Mercedes-Benz S450, BMW 7 Series, और Range Rover Sport HSE जैसी कारें भी चलायी हैं. अपने करियर की शुरुआत में उन्हें Honda Civic और Chevrolet Cruze जैसी कारों में भी देखा गया था. 

यह भी पढ़ें:- Bajaj Pulsar या Honda SP125, किस बाइक को खरीदना फायदे का सौदा? जानिए पूरी डिटेल्स

Published at : 02 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Range Rover Disha Patani Disha Patani Car Collection Disha Patani Modified Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
Advertisement

वीडियोज

आयुष्मान खुराना इंटरव्यू | थम्मा, कलेक्शन, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, आगामी प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | शाह बानो मामला | महिला अधिकार | बॉलीवुड का काला पक्ष
Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget