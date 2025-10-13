राजकुमार राव ने खरीदा चलता-फिरता होटल! 7770 VIP नंबर वाली इस गाड़ी की करोड़ों में है कीमत

अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने अल्ट्रा लग्जरी MPV Lexus LM350h खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 3.1 करोड़ रुपये है. आइए इस गाड़ी की डिटेल्स विस्तार से जानते हैं.

Lexus LM भारत की सबसे चर्चित हाई-एंड MPV में से एक है. कई सेलेब्रिटिज जैसे शाहरुख खान, रणबीर कपूर, हार्दिक पंड्या और जान्हवी कपूर के पास पहले ही ये कार है. ऐसे में अब राजकुमार राव ने भी अब ये कार खरीदी है.

राजकुमार राव ने किस शेड में खरीदा?

राजकुमार राव ने Lexus LM 350h को सोनिक टाइटेनियम शेड में खरीदा है. यह वही कलर है, जो कि शाहरुख खान और रणबीर कपूर के पास भी है. इसके अलावा खास बात यह है कि राजकुमार राव की इस कार का नंबर 7770 है, जो उनकी मर्सिडीज-बेंज GLS पर भी था.

Lexus LM 350h का डिजाइन

लेक्सस एलएम 350एच कंपनी की फ्लैगशिप एमपीवी है. LM 350h, वेलफायर के समान प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. डिजाइन के मामले में, यह वेलफायर से अलग है. LM में हेक्सागोनल पैटर्न के साथ एक बड़ी फ्रंट ग्रिल के साथ एक फ्यूचरिस्टिक दिखने वाला डिज़ाइन है. इसमें स्लीक LED हेडलैंप, बम्पर पर वर्टिकल स्टैक्ड LED फ़ॉग लैंप, LED DRLs, और इस कई फीचर्स हैं.

इसमें एक डिमेबल ग्लास पैनल मिलता है जिसे ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से नीचे या ऊपर किया जा सकता है. इसके अन्य फीचर्स में 48-इंच का टीवी, एयरलाइन-स्टाइल रिक्लाइनर सीटें, बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए 23-स्पीकर सिस्टम, फोल्ड-आउट टेबल, हीटेड आर्मरेस्ट और ओटोमैन, वायरलेस फोन चार्जर, फ्रिज, रियर ग्लव बॉक्स, डिजिटल रियरव्यू मिरर, अम्ब्रेला होल्डर आदि शामिल हैं.

लेक्सस एलएम 350h एक लग्जरी MPV है, और इसके इंटीरियर को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है. कंपनी इसे 4 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में पेश कर रही है. हमें जानकारी नहीं है कि इस सेलीब्रिटी कपल ने कौन सा वर्जन खरीदा है. लेक्सस LM के 4-सीटर वर्जन में आगे और पीछे की सीटों के बीच एक पार्टीशन है.

