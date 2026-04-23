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हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द आ रही नई BMW F 450 GS, जानें G310 GS से कितनी बेहतर होगी ये एडवेंचर बाइक

जल्द आ रही नई BMW F 450 GS, जानें G310 GS से कितनी बेहतर होगी ये एडवेंचर बाइक

BMW F 450 GS एक नई और ज्यादा एडवांस एडवेंचर बाइक है, जो G310 GS से बेहतर फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ आ सकती है… लेकिन क्या इसकी कीमत इसे भारत में बेस्ट ऑप्शन बनाएगी? आइए विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 11:23 AM (IST)
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BMW जल्द ही अपनी नई एडवेंचर बाइक F 450 GS को बाजार में लाने वाली है, जो G310 GS की जगह ले सकती है. इस बाइक को भारत में TVS के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिससे इसकी कीमत को किफायती रखने की कोशिश की जाएगी. ये नई बाइक एंट्री-लेवल ADV सेगमेंट में आएगी, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. कंपनी इसे Basic, Exclusive, Sport और Trophy जैसे चार वेरिएंट में ला सकती है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे.

इंजन और परफॉर्मेंस G310 GS से कितना बेहतर?

BMW F 450 GS में 420cc का पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 48hp की पावर और 43Nm का टॉर्क देता है, जो G310 GS के सिंगल सिलेंडर इंजन से ज्यादा मजबूत है. इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है और यह 0 से 100 km/h की स्पीड सिर्फ 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 165 kmph है, जो इसे लंबी दूरी और हाईवे राइड के लिए बेहतर बनाती है. ट्विन इंजन होने की वजह से यह बाइक ज्यादा स्मूद और पावरफुल एक्सपीरियंस देती है, खासकर जब आप लंबी दूरी तय करते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

F 450 GS में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे G310 GS से अलग बनाते हैं. इसमें राइड मोड्स, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल और डायनामिक ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा BMW का ‘शिफ्ट असिस्टेंट प्रो’ भी मिलता है, जिससे बिना क्लच के गियर बदले जा सकते हैं. यह फीचर राइडिंग को और आसान और मजेदार बनाता है. इन सभी टेक्नोलॉजी फीचर्स की वजह से यह बाइक ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल में रहती है.

डिजाइन और राइडिंग एक्सपीरियंस

BMW F 450 GS का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और मॉडर्न है. यह बाइक अपने पुराने मॉडल से ज्यादा बड़ी और मजबूत लगती है. हालांकि ये एक हार्डकोर ऑफ-रोड बाइक नहीं है, लेकिन यह ऑन-रोड और ऑफ-रोड के बीच अच्छा संतुलन बनाती है. यानी आप इसे शहर, हाईवे और हल्के ऑफ-रोड सभी जगह आराम से चला सकते हैं. G310 GS के मुकाबले ये बाइक ज्यादा प्रीमियम फील देती है और बड़ी BMW एडवेंचर बाइक्स के करीब नजर आती है.

क्या F 450 GS खरीदना बेहतर है?

अगर सिर्फ स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो BMW F 450 GS, G310 GS से काफी आगे नजर आती है. इसमें ज्यादा पावर, बेहतर इंजन और एडवांस फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, असली फैसला इसकी कीमत पर निर्भर करेगा. अगर कंपनी इसे सही कीमत पर लॉन्च करती है, तो यह अपने सेगमेंट में एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकती है.

ये भी पढ़ें: बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 23 Apr 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
BMW F 450 GS BMW G310 GS Comparison BMW Adventure Bike India F 450 GS Features
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