बिना ड्राइविंग लाइसेंस भी चला सकते हैं ये स्कूटर्स, कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

Electric Scooters Without License: भारत में बढ़ते पेट्रोल के दामों के चलते अब मिडिल परिवार को डेली बाइक चलाना महंगा पड़ रहा है. जिसके चलते अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. जबकि अगर आप भी ट्रैफिक पुलिस के झंझट और महंगे पेट्रोल से परमानेंट छुट्टी चाहते हैं. तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है. भारतीय मार्केट में कुछ ऐसे शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मौजूद हैं जिन्हें चलाने के लिए आपको न तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है और न ही RTO के चक्कर काटकर भारी रजिस्ट्रेशन फीस भरने की.

सबसे मजेदार बात यह है कि इनकी कीमत इतनी कम है कि यह आपके बजट में आसानी से फिट हो जाएंगे और इन स्कूटर्स को बिना किसी कानूनी कागजात के सड़क पर बेझिझक दौड़ाया जा सकता है. तो चलिए जानतें ये कौन से स्कूटर्स और इनकी कितनी कीमत हैं.

एम्पीयर और ओकिनावा हैं शानदार स्कूटर्स

जिन स्कूटर्स की हम बात कर रहें हैं उस लिस्ट में पहला नाम एम्पीयर रियो एलीट (Ampere Reo Elite) का आता है. जो कम बजट वाले लोगों के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद ऑप्शन है. लगभग 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाला यह स्कूटर फुल चार्ज होने पर 55 से 60 किलोमीटर की शानदार रेंज देता है. कंपनी इसकी बैटरी पर पूरे 2 साल की वारंटी भी देती है.

जो ग्राहकों को बड़ी राहत देती है. वहीं दूसरी तरफ जो लोग थोड़ा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक पसंद करते हैं उनके लिए ओकिनावा आर30 एक बेहतरीन ऑप्शन है. लगभग 58,992 रुपये की कीमत में मिलने वाले इस स्कूटर में एलईडी लाइट्स, डे-टाइम रनिंग लाइट्स, एंटी-थेफ्ट अलार्म और सेंट्रल लॉकिंग जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं.

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लोहिया ओमा स्टार भी है बेहतरीन ऑप्शन

अगर आपका भी बजट कम है और ज्यादा रेंज की चाहत रखते हैं तो आपके लिए लोहिया ओमा स्टार एक बेहद ही बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत मात्र 40,850 रुपए के आस-पास है. जो इसे सबसे सस्ते स्कूटर्स की लिस्ट में शामिल करती है. सबसे अच्छी बात यह है कि कम कीमत होने के बावजूद यह सिंगल चार्ज में करीब 70 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लेता है.

इसमें आपको बेसिक राइडिंग लाइट्स, शार्प टर्न इंडिकेटर्स और एक डिजिटल इंडिकेटर मिलता है जो हर वक्त बैटरी के लेवल की सही जानकारी देता रहता है. रोजमर्रा के घरेलू कामकाज, सब्जी-राशन लाने या पास कहीं जाने जाने के लिए यह स्कूटर एक परफेक्ट और शानदार ऑप्शन है.

स्टूडेंट्स के लिए है शानदार

ये सभी लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़े वरदान हैं. जिनकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है और जिनका पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है. इसके अलावा घर के बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भी इन्हें संभालना बेहद आसान होता है क्योंकि इनका वजन बहुत कम होता है. 25 किमी प्रति घंटे की सीमित रफ्तार होने की वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट होने का खतरा भी ना के बराबर हो जाता है.

इन स्कूटर्स को चार्ज करने में भी बेहद ही कम बिजली खर्च होती है, जिससे आपका मंथली ट्रैवलिंग का खर्च लगभग जीरो हो जाता है. अगर आप सिर्फ शहर के अंदर की लोकल कनेक्टिविटी और अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो शोरूम जाकर आज ही इन्हें घर ला सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं.

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