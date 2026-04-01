सर्विस सेंटर नहीं जाना है तो घर बैठे आप खुद सकते हैं अपनी बाइक की सर्विस, जानिए कैसे?

अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस दे तो इसके लिए रोजाना देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. कई लोग बाइक को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कोई बड़ी समस्या न आ जाए, लेकिन ऐसा करने से बाद में ज्यादा खर्च और परेशानी दोनों बढ़ जाते हैं. अगर आप समय या पैसे की वजह से सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे घर बैठे-बैठे अपनी बाइक की सर्विसिंग कर सकते हैं?

घर बैठे खुद करें ये काम

बाइक के इंजन के सही तरह से काम करने के लिए साफ हवा का होना बेहद जरूरी है. जब एयर फिल्टर में धूल, मिट्टी और गंदगी भर जाती है, तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती. इसका असर सीधे बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज पर पड़ता है. बाइक भारी चलने लगती है और पिकअप भी कम हो जाता है. इसलिए समय-समय पर एयर फिल्टर को साफ करना या जरूरत पड़े तो बदल देना चाहिए.

इसके बाद सबसे अहम काम इंजन ऑयल का होता है. इंजन ऑयल बाइक के इंजन के अंदर के पार्ट्स को ठंडा और स्मूद बनाए रखता है। जब ऑयल पुराना हो जाता है या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो इंजन में फ्रिक्शन बढ़ जाता है. इससे इंजन गर्म होने लगता है, आवाज आने लगती है और धीरे-धीरे इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. यही कारण है कि कंपनी की ओर से बताए गए समय या किलोमीटर के हिसाब से इंजन ऑयल बदलना बहुत जरूरी होता है.

चेन का ऐसे रखें ध्यान

तीसरी जरूरी चीज बाइक की चेन और स्प्रोकेट है. बाइक की चेन अगर ढीली हो जाए या उसमें गंदगी जमा हो जाए, तो बाइक चलाते समय खट-खट की आवाज आती है और पावर सही तरीके से व्हील तक नहीं पहुंचती. इससे न सिर्फ राइडिंग स्मूद नहीं रहती बल्कि चेन और दूसरे पार्ट्स जल्दी घिसने लगते हैं. इसलिए चेन को रोजाना रूप से साफ करना, उसमें ल्यूब्रिकेंट लगाना और जरूरत के हिसाब से इसे टाइट करवाना जरूरी हो जाता है.

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