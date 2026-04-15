हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBike Driving Tips: रोज-रोज रिजर्व पर चलाते हैं बाइक तो हो जाइए सावधान, जानें इससे इंंजन पर क्या पड़ता है असर?

Bike Driving Tips: रोज-रोज रिजर्व पर चलाते हैं बाइक तो हो जाइए सावधान, जानें इससे इंंजन पर क्या पड़ता है असर?

Bike Driving Tips: कुछ लोग आदत के कारण अपनी बाइक को लगभग हमेशा रिजर्व में ही चलाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी बाइक के इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

By : मानस मिश्र | Updated at : 15 Apr 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

Bike Driving Tips : आजकल बहुत से लोग अपनी बाइक की टंकी हमेशा फुल नहीं रखते हैं. कई राइडर्स तो सिर्फ जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पेट्रोल भरवाते हैं और बाइक को तब तक चलाते रहते हैं जब तक वह रिजर्व मोड में न आ जाए. कुछ लोग आदत के कारण अपनी बाइक को लगभग हमेशा रिजर्व में ही चलाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी बाइक के इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के लिए नुकसानदायक हो सकती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि रोज-रोज रिजर्व पर बाइक चलाने से इंजन पर क्या असर पड़ता है.

रिजर्व मोड क्या है?

बाइक में रिजर्व मोड एक तरह की इमरजेंसी सुविधा होती है. जब पेट्रोल खत्म होने लगता है, तो बाइक को रिजर्व पर डालकर थोड़ी दूरी तक चलाया जा सकता है ताकि आप नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सकें. इसका असली उद्देश्य यह नहीं है कि बाइक को हमेशा इसी मोड में चलाया जाए, बल्कि यह सिर्फ आपात स्थिति के लिए दिया जाता है. अगर कभी-कभी बाइक रिजर्व में चल जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसे रोज-रोज की आदत बना लेते हैं, तो यह आपकी बाइक के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. 

रोज-रोज रिजर्व पर बाइक चलाने से इंजन पर क्या असर पड़ता है

1. इंजन की परफॉर्मेंस कमजोर - जब बाइक में कम पेट्रोल होता है और आप उसे लगातार रिजर्व पर चलाते हैं, तो इंजन को सही तरीके से फ्यूल नहीं मिल पाता, इससे इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका असर धीरे-धीरे दिखने लगता है. जैसे बाइक की पिकअप कम हो सकती है, एक्सेलेरेशन कमजोर लग सकता है और इंजन की स्मूदनेस घट सकती है. लंबे समय तक ऐसा करने से इंजन की उम्र भी कम हो सकती है. 

2.  बाइक अचानक बंद हो सकती है -रिजर्व में बाइक चलाने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि पेट्रोल खत्म होने का अंदाजा ठीक से नहीं लग पाता है, ऐसे में बाइक बीच रास्ते में अचानक बंद हो सकती है, ट्रैफिक में परेशानी हो सकती है और कभी-कभी यह स्थिति जोखिम भरी भी हो सकती है. 

यह भी पढ़ें - Volkswagen Taigun vs Skoda Kushaq: कीमत और फीचर्स में कौन आगे? खरीदने से पहले जानें अंतर

3. फ्यूल सिस्टम में गंदगी जाने का खतरा - जब टंकी में बहुत कम पेट्रोल होता है, तो फ्यूल पंप नीचे जमा गंदगी और कचरे को भी खींच सकता है. इससे फ्यूल लाइन जाम हो सकती है. इंजन में गंदगी पहुंच सकती है. परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों प्रभावित हो सकते हैं. 

4. फ्यूल सेंसर को नुकसान हो सकता है - लगातार कम फ्यूल में बाइक चलाने से फ्यूल टैंक का सेंसर भी जल्दी खराब हो सकता है. सेंसर खराब होने पर फ्यूल लेवल सही नहीं दिखता है, गलत चेतावनी मिल सकती है. रिपेयर में खर्च बढ़ जाता है. 

बाइक में कितना फ्यूल लेवल रखना सही माना जाता है?

बाइक में हमेशा कम से कम 2 से 3 लीटर पेट्रोल होना चाहिए. इससे इंजन ठीक से काम करता है. फ्यूल पंप सुरक्षित रहता है. बाइक की लाइफ बढ़ती है. माइलेज भी बेहतर रहता है. 

यह भी पढ़ें - BYD Great Tang लॉन्च को तैयार: लंबी रेंज और हाईटेक फीचर्स से भरपूर SUV, जानें और क्या है खास

Published at : 15 Apr 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Bike Riding Tips Bike Reserve Mode Bike Engine Loss Bike Fuel Low Petrol Reserve In Bike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Bike Driving Tips: रोज-रोज रिजर्व पर चलाते हैं बाइक तो हो जाइए सावधान, जानें इससे इंंजन पर क्या पड़ता है असर?
रोज-रोज रिजर्व पर चलाते हैं बाइक तो हो जाइए सावधान, जानें इससे इंंजन पर क्या पड़ता है असर?
ऑटो
सिर्फ ये अधिकारी ही काट सकते हैं आपकी बाइक या कार का चालान, जान लें क्या हैं नियम?
सिर्फ ये अधिकारी ही काट सकते हैं आपकी बाइक या कार का चालान, जान लें क्या हैं नियम?
ऑटो
Volkswagen Taigun vs Skoda Kushaq: कीमत और फीचर्स में कौन आगे? खरीदने से पहले जानें अंतर
Volkswagen Taigun vs Skoda Kushaq: कीमत और फीचर्स में कौन आगे? खरीदने से पहले जानें अंतर
ऑटो
BYD Great Tang लॉन्च को तैयार: लंबी रेंज और हाईटेक फीचर्स से भरपूर SUV, जानें और क्या है खास
BYD Great Tang लॉन्च को तैयार: लंबी रेंज और हाईटेक फीचर्स से भरपूर SUV, जानें और क्या है खास
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Talks: चीन की लाइफलाइन खत्म करेंगे ट्रंप! हॉर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर टेड़ी नजर, भारत देगा अमेरिका का साथ ?
चीन की लाइफलाइन खत्म करेंगे ट्रंप! हॉर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर टेड़ी नजर, भारत देगा अमेरिका का साथ ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू, लखनऊ से नोएडा तक बढ़ा तापमान, हीटवेव की भी चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू, लखनऊ से नोएडा तक बढ़ा तापमान, हीटवेव की भी चेतावनी
विश्व
US-Iran War: 'रातों-रात खत्म...', ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान
'रातों-रात खत्म...', ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान
टेलीविजन
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
अनुषा दांडेकर ने गुपचुप की सगाई? भूषण प्रधान संग शादी की खबरों ने मचाई सनसनी, वायरल फोटो
आईपीएल 2026
CSK Vs KKR: शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स अब आगे क्या करेगी?
CSK Vs KKR: शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स अब आगे क्या करेगी?
दिल्ली NCR
Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी का तांडव शुरू! तेज धूप के साथ 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानें IMD अपडेट
दिल्ली-NCR में गर्मी का तांडव शुरू! तेज धूप के साथ 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानें IMD अपडेट
नौकरी
भारत की खुफिया एजेंसी RAW में कैसे भर्ती होते हैं जासूस, क्या इसकी अलग से निकलती है वैकेंसी?
भारत की खुफिया एजेंसी RAW में कैसे भर्ती होते हैं जासूस, क्या इसकी अलग से निकलती है वैकेंसी?
राजस्थान
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट जगह पर नहीं होगें सरकारी कार्यक्रम, कांग्रेस ने उठाए सवाल
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट जगह पर नहीं होगें सरकारी कार्यक्रम, कांग्रेस ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget