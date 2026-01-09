हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोइलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का है प्लान? जान लें ये जरूरी Tips, वरना हो सकता है नुकसान

इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का है प्लान? जान लें ये जरूरी Tips, वरना हो सकता है नुकसान

इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले रेंज, बैटरी, चार्जिंग, खर्च और सर्विस जैसी जरूरी बातें जानना बहुत जरूरी है. आइए विस्तार से जानते हैं कि E-Bike खरीदने से पहले किन-किन जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Jan 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान हैं और रोजाना आने-जाने के लिए सस्ता और आसान विकल्प चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए सही हो सकती है. आज के समय में इलेक्ट्रिक बाइक सिर्फ नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक अच्छा साधन बन चुकी है. भारतीय बाजार में अब कई कंपनियों की इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध हैं, जो अच्छी रेंज और नए फीचर्स के साथ आती हैं.

अपनी रोज की जरूरत को समझना जरूरी

  • इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप रोज कितनी दूरी तय करते हैं. अगर आपका सफर छोटा है, तो कम रेंज वाली बाइक भी काम आ सकती है, लेकिन अगर रोज ज्यादा दूरी तय करनी होती है, तो ज्यादा रेंज वाली बाइक लेना बेहतर रहेगा.

बैटरी रेंज, लाइफ और वारंटी पर दें ध्यान 

  • इलेक्ट्रिक बाइक की सबसे अहम चीज उसकी बैटरी होती है. इसलिए यह जरूर देखें कि एक बार चार्ज करने पर बाइक कितने किलोमीटर चलती है. साथ ही बैटरी कितने साल चलेगी और उस पर कितनी वारंटी मिल रही है, यह भी जरूर जांचें. अच्छी कंपनियां आमतौर पर बैटरी पर लंबी वारंटी देती हैं.

चार्जिंग सुविधा और समय

  • ये भी देखना जरूरी है कि बाइक को चार्ज करने में कितना समय लगता है और क्या आपके घर या आसपास चार्जिंग की सुविधा है. कुछ बाइक घर के सामान्य सॉकेट से चार्ज हो जाती हैं, जो काफी सुविधाजनक होता है. इलेक्ट्रिक बाइक की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल बाइक से काफी कम होती है. इसके अलावा सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिल सकती है. बाइक चलाते समय उसके राइडिंग मोड, ब्रेक और सस्पेंशन पर भी ध्यान दें, ताकि खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफर मिले.

बिल्ड क्वालिटी, सर्विस और कंपनी पर भरोसा

  • इलेक्ट्रिक बाइक भारतीय सड़कों पर चलनी है, इसलिए उसकी मजबूती और सर्विस नेटवर्क बहुत जरूरी है. खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि आपके आसपास सर्विस सेंटर है या नहीं. साथ ही ऐसी कंपनी चुनें, जो आने वाले सालों तक बाजार में बनी रहे.

Published at : 09 Jan 2026 03:50 PM (IST)
