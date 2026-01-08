चालान माफ करवाने का मौका! 10 जनवरी 2026 को दिल्ली में लगेगी लोक अदालत, यहां करें रजिस्ट्रेशन

अगर आप ट्रैफिक ई-चालान से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को एक बार फिर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस दिन वाहन मालिक अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा करा सकते हैं. लोक अदालत दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में लगेगी और इसका मकसद आम लोगों को छोटे ट्रैफिक मामलों से राहत देना है. हालांकि, गंभीर और आपराधिक मामलों को इससे बाहर रखा गया है.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी, ऐसे मिलेगा टोकन

लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. इसके लिए आवेदकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाना होगा. यहां लोक अदालत आवेदन विकल्प चुनकर फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन पूरा होने के बाद टोकन नंबर ई-मेल या मोबाइल पर भेजा जाएगा. ये लिंक 5 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से सक्रिय हो चुकी है. टोकन नंबर के आधार पर ही मामलों की सुनवाई होगी.

लोक अदालत में चालान कैसे निपटाएं?

सबसे पहले वाहन मालिक को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर अपने पेंडिंग चालान चेक करने होंगे. इसके बाद यह देखना जरूरी है कि चालान लोक अदालत के दायरे में आता है या नहीं. केवल छोटे और कंपाउंड होने वाले ट्रैफिक अपराध ही यहां सुने जाएंगे. रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करना जरूरी है. 10 जनवरी को तय अदालत परिसर में सभी मूल दस्तावेज जैसे RC, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, PUC और चालान की कॉपी साथ लेकर पहुंचना होगा. सुनवाई के बाद जुर्माना कम हो सकता है या कुछ मामलों में माफ भी किया जा सकता है.

कौन-से चालान निपट सकते हैं?

लोक अदालत में हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, गलत पार्किंग, ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, PUC न होना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जैसे मामलों का निपटारा हो सकता है. कुछ सीमित मामलों में बिना लाइसेंस ड्राइविंग भी शामिल हो सकती है.

कौन-से चालान माफ नहीं होंगे?

शराब पीकर ड्राइविंग, हिट एंड रन, नाबालिग की ओर से ड्राइविंग, खतरनाक रेसिंग, अपराध में इस्तेमाल वाहन, दूसरे राज्यों के चालान और पहले से कोर्ट में चल रहे गंभीर मामले लोक अदालत में शामिल नहीं होंगे. अगर आपके पास छोटे ट्रैफिक चालान लंबित हैं, तो 10 जनवरी 2026 की लोक अदालत आपके लिए बेहतरीन मौका है. समय पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और जरूरी दस्तावेज साथ लेकर पहुंचें, ताकि चालान से छुटकारा मिल सके.

