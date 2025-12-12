फुल टैंक में चलेगी 800 KM, ये हैं देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स, जानें कीमत
Best Mileage Bikes in India: अगर आप आने वाले समय में कोई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कौन-सी बाइक्स सबसे ज्यादा माइलेज देती है?
अगर आप डेली अप-डाउन के लिए कोई बाइक ढूंढ रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में आपके लिए कई बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं. ये बाइक्स 60,000 से 70,000 रुपये की रेंज में मिल जाती हैं और 65 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती हैं. कुछ मॉडल तो फुल टैंक में 800 किलोमीटर तक चलने की क्षमता भी रखते हैं. आइए इन बाइक्स के बारे में जानते हैं.
Hero HF Deluxe
Hero HF Deluxe आज भी भारत की सबसे पॉपुलर माइलेज बाइक्स में से एक है. ये बाइक 97.2cc इंजन के साथ आती है, जो आसानी से 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. शहर और गांव दोनों क्षेत्रों के लिए ये बाइक सबसे टिकाऊ विकल्प मानी जाती है.
TVS Sport
TVS Sport युवाओं की पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह कीमत में सस्ती होने के साथ-साथ बहुत अच्छा माइलेज देती है. इसका इंजन 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देने में सक्षम है. यह बाइक हल्की है और शहर की भीड़ भरी सड़कों पर भी आराम से निकल जाती है. इसके 800 किलोमीटर की फुल-टैंक रेंज ने इसे खास बना दिया है, जिससे यह लंबी दूरी के लिए भी सही साबित होती है.
Hero Splendor Plus
Hero Splendor Plus वर्षों से भारत की नंबर वन बाइक बनी हुई है. यह बाइक मजबूत बिल्ड, अच्छा माइलेज और बहुत कम मेंटेनेंस खर्च के लिए जानी जाती है. Splendor Plus लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है और i3S Technology ट्रैफिक में पेट्रोल बचाने में मदद करती है.
Honda Shine 100
Honda Shine 100 बहुत कम समय में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 100 cc बाइक्स में शामिल हो चुकी है. ये बाइक 65 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज के साथ आती है. Shine 100 का सस्पेंशन खराब सड़कों पर भी आराम देता है और इसका इंजन काफी समय तक बिना किसी दिक्कत के चलता है, जिस वजह से यह गांव में रहने वाले लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है.
Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100 को भारत की माइलेज किंग कहा जाता है. इसका माइलेज 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है और इसका 11 लीटर टैंक इसे लगभग 800 किलोमीटर की रेंज देता है. यह बाइक हल्की, आरामदायक और बहुत किफायती है.
यह भी पढ़ें:-
चुटकियों में माफ हो जाएंगे सारे चालान! कल लगने जा रही साल की आखिरी लोक अदालत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL