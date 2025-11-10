हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोडेली अप-डाउन के लिए कौन-सी 125cc बाइक खरीदना रहेगा बेहतर? यहां देखिए पूरी लिस्ट

डेली अप-डाउन के लिए कौन-सी 125cc बाइक खरीदना रहेगा बेहतर? यहां देखिए पूरी लिस्ट

Best 125cc Bikes: अगर आप डेली अप-डाउन के लिए कोई किफायती 125cc बाइक की तलाश में हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. ये ऑप्शन्स जानना आपके लिए जरूरी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

अब भारत में जीएसटी कटौती के बाद 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया हैयहां हम आपको 5 ऐसी ही 125 सीसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जोसिर्फ किफायती हैं बल्कि कम मेंटेनेंस के लिए भी जानी जाती हैं. आइए इन बाइक्स के बारे में जानते हैं.  

TVS Raider 125

इस लिस्ट में पहली बाइक TVS Raider है, जो कि उन लोगों के लिए है, जो स्पोर्टी डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स पसंद करते हैं. टीवीएस रेडर की एक्स-शोरूम कीमत की बात की जाए तो यह 80 हजार 500 रुपये है. इस बाइक में 124.8cc, 3-वॉल्व, एयर कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 11.2 bhp की पावर और 11.2 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. 

Honda Shine 

होंडा शाइन भारत में 125cc सेगमेंट में एक पॉपुलर बाइक है. इसकी कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए 78 हजार 538 रुपये एक्स-शोरूम और डिस्क वेरिएंट के लिए 82 हजार 898 से शुरू होती है. बाइक का 123.94cc इंजन 10.59 बीएचपी और 11 Nm का टॉर्क उत्पन्न है. होंडा शाइन का माइलेज लगभग 55-65 kmpl है, जो इसे फ्यूल एफिशिएंट बाइक बनाता है.

Honda SP 125

तीसरी बाइक Honda SP125 है, जो कि स्टाइलिश होने के साथ ही मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है. इस बाइक की कीमत जीएसटी कटौती के बाद अब 85 हजार 564 रुपये से शुरू होती है. इसका 123.94cc इंजन 10.72 बीएचपी और 10.9 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जो स्मूद राइडिंग ऑफर करता है

Bajaj Pulsar 125

चौथी बाइक Bajaj Pulsar 125 है. यह बाइक एक स्टाइलिश और किफायती बाइक है. इसमें 124.4cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. यह बाइक 11.8 PS की अधिकतम पावर और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक की कीमत अब 77 हजार 295 रुपये से शुरू होती है. 

Hero Glamour X125 

पांचवीं बाइक Hero Glamour X125 है, जो कि एक स्टाइलिश और पावरफुल 125cc कम्यूटर बाइक है. इस बाइक में 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर. एयर-कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो कि 11.5 की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक की कीमत 80 हजार 510 रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है. 

Published at : 10 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Tags :
Honda Shine Bajaj Pulsar Hero Glamour BEST 125CC BIKES Daily Up Down Bikes
