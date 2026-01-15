Bajaj ने लॉन्च किया नया Chetak C25, अब TVS iQube से सीधी टक्कर, जानें कितनी है कीमत

बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Bajaj Chetak C25 लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 91,399 रखी गई है, जिसमें केंद्र सरकार की PM E-DRIVE सब्सिडी शामिल है. इस कीमत के साथ चेतक C25 सीधे तौर पर TVS iQube को टक्कर देता है और मिड-रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

Bajaj Chetak C25 में 2.5 kWh की NMC बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज पर करीब 113 किलोमीटर तक की रेंज देती है. यह स्कूटर रोजमर्रा के शहर के सफर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसके साथ 750W का ऑफ-बोर्ड चार्जर मिलता है, जिससे स्कूटर सिर्फ 2 घंटे 25 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है. यह फास्ट चार्जिंग फीचर इसे अपने सेगमेंट में काफी प्रैक्टिकल बनाता है.

डिजाइन, स्टोरेज और वेरिएंट्स

नया चेतक C25 अपने क्लासिक मेटल बॉडी डिजाइन के साथ आता है, जो पहले से ही इसकी पहचान बन चुका है. इसमें 25 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जिसमें हेलमेट और डेली यूज का सामान आसानी से रखा जा सकता है. ये मॉडल चेतक 3501, 3502, 3503 और 3001 वेरिएंट्स के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प मिलते हैं.

बाजार में बढ़ी Bajaj Chetak की पकड़