Bajaj ने लॉन्च किया नया Chetak C25, अब TVS iQube से सीधी टक्कर, जानें कितनी है कीमत
Bajaj ने नया Chetak C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर किफायती कीमत में लॉन्च कर दिया है. ये अच्छी रेंज और ब्रांड वैल्यू के साथ TVS iQube को कड़ी टक्कर देता है. आइए इसके रेंज, फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.
बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Bajaj Chetak C25 लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 91,399 रखी गई है, जिसमें केंद्र सरकार की PM E-DRIVE सब्सिडी शामिल है. इस कीमत के साथ चेतक C25 सीधे तौर पर TVS iQube को टक्कर देता है और मिड-रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है. आइए विस्तार से जानते हैं.
बैटरी, रेंज और चार्जिंग
- Bajaj Chetak C25 में 2.5 kWh की NMC बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज पर करीब 113 किलोमीटर तक की रेंज देती है. यह स्कूटर रोजमर्रा के शहर के सफर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसके साथ 750W का ऑफ-बोर्ड चार्जर मिलता है, जिससे स्कूटर सिर्फ 2 घंटे 25 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है. यह फास्ट चार्जिंग फीचर इसे अपने सेगमेंट में काफी प्रैक्टिकल बनाता है.
डिजाइन, स्टोरेज और वेरिएंट्स
- नया चेतक C25 अपने क्लासिक मेटल बॉडी डिजाइन के साथ आता है, जो पहले से ही इसकी पहचान बन चुका है. इसमें 25 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जिसमें हेलमेट और डेली यूज का सामान आसानी से रखा जा सकता है. ये मॉडल चेतक 3501, 3502, 3503 और 3001 वेरिएंट्स के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प मिलते हैं.
बाजार में बढ़ी Bajaj Chetak की पकड़
- Bajaj का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. साल 2025 में कंपनी की बिक्री 2,69,836 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 39 प्रतिशत ज्यादा है. इसके साथ ही Bajaj की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई है. फरवरी 2025 में Bajaj Auto पहली बार देश की नंबर 1 ई-टू-व्हीलर कंपनी बनी थी, जबकि मार्च में कंपनी ने रिकॉर्ड 35,214 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की.
- बता दें कि Bajaj Auto लगातार अपने चेतक नेटवर्क का विस्तार कर रही है. फिलहाल देशभर में 390 एक्सक्लूसिव स्टोर्स, 500 से ज्यादा शहरों में 4,280 सेल्स पॉइंट्स और 4,100 से अधिक सर्विस वर्कशॉप मौजूद हैं. भारत में 2025 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें ई-टू-व्हीलर सेगमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही.
