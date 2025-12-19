Ather ला रही नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, Ola की बढ़ेगी टेंशन, जानें कब तक होगी लॉन्च

Ather Energy भारत में जल्द ही एक नया और सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने इसके डिजाइन के लिए पेटेंट फाइल कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि ये स्कूटर अब जल्द हकीकत बन सकता है. दरअसल, ये नया स्कूटर Ather के EL01 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा और इसे आम लोगों के बजट को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. बाजार में Ola जैसे ब्रांड को टक्कर देने के लिए Ather यह बड़ा कदम उठा रही है.

Rizta की सफलता के बाद नया दांव

Ather को अपनी 450 सीरीज के स्कूटर्स से पहले ही अच्छी पहचान मिल चुकी है. इसके बाद कंपनी ने Rizta स्कूटर लॉन्च किया, जो फैमिली यूज के लिए बनाया गया था. लॉन्च के कुछ ही समय में Rizta भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में शामिल हो गया. अब Ather उसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए एक और सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लाना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर आ सकें.

Ather EL01 का लॉन्च कब हो सकता है

Ather EL01 कॉन्सेप्ट को Ather Community Day 2025 में पहली बार दिखाया गया था. इसी इवेंट में कंपनी ने अपना नया EL प्लेटफॉर्म भी पेश किया था. उस समय लॉन्च की तारीख साफ नहीं की गई थी, लेकिन अब डिजाइन पेटेंट सामने आने के बाद माना जा रहा है कि EL01 इसी नए प्लेटफॉर्म पर आने वाला पहला स्कूटर हो सकता है. उम्मीद है कि इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा.

डिजाइन में क्या होगा खास

Ather EL01 का डिजाइन काफी हद तक Rizta जैसा होगा, लेकिन इसे और सरल और किफायती बनाया जाएगा. इसमें LED हेडलाइट, सामने पतली LED DRL, साफ और स्लीक बॉडी पैनल, एक ही पीस की सीट और पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट मिल सकता है. इसके अलावा फ्रंट एप्रन पर इंडिकेटर दिए जा सकते हैं. कॉन्सेप्ट मॉडल में 7-इंच की स्क्रीन भी दिखाई गई थी, जो राइडर को जरूरी Informatons दिखाएगी. कुल मिलाकर यह Rizta का सस्ता और आसान वर्जन लग सकता है.

बैटरी और रेंज की उम्मीद