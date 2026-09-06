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हिंदी न्यूज़ऑटोAther Konarc या Simple Wave, कौन-सा स्कूटर आपके लिए खरीदना बेहतर?

Ather Konarc या Simple Wave, कौन-सा स्कूटर आपके लिए खरीदना बेहतर?

अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं जिसमें ज्यादा स्टोरेज, लंबी रेंज और रोजाना परिवार के इस्तेमाल की सुविधा मिले, तो Simple Wave और Ather Konarc आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 06 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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भारत में फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. इसी सेगमेंट में अब Simple Energy का नया Wave और Ather Energy का Konarc आमने-सामने हैं. दोनों स्कूटर को रोजाना इस्तेमाल और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, लेकिन दोनों कंपनियों का फोकस अलग है.

Ather ने Konarc में टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, जबकि Simple Wave में ज्यादा रेंज और बेहतर स्टोरेज को बड़ी खासियत बनाया गया है. ऐसे में अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो दोनों के बीच अंतर समझना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है.

कीमत में कौन आगे?

  • सबसे पहले कीमत की बात करें तो Ather Konarc S की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपये है. इसके S 125 और S 161 वेरिएंट की कीमत क्रमशः करीब 1.22 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये तक जाती है. हालांकि, लंबे रेंज वाले कुछ Konarc वेरिएंट और Konarc Z की पूरी कीमत अभी सामने नहीं आई है.
  • Simple Wave की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.10 लाख रुपये है. कंपनी ने अभी इसके सभी वेरिएंट की पूरी कीमत जारी नहीं की है. यानी शुरुआती कीमत के मामले में Konarc थोड़ा सस्ता है, लेकिन Wave का मुकाबला करने के लिए सिर्फ कीमत देखना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्कूटर की बैटरी, रेंज, स्टोरेज और फीचर्स में काफी अंतर है.


Ather Konarc या Simple Wave, कौन-सा स्कूटर आपके लिए खरीदना बेहतर?

  • फैमिली स्कूटर खरीदने वालों के लिए स्टोरेज काफी महत्वपूर्ण होता है. इस मामले में Simple Wave काफी आगे निकलता है. इसमें कुल 70 लीटर तक की स्टोरेज क्षमता दी गई है. इसमें सीट के नीचे 63 लीटर का बड़ा स्टोरेज स्पेस, 3 लीटर का ग्लव बॉक्स और 4 लीटर का अतिरिक्त स्टोरेज पॉड शामिल है. इसका फायदा यह होगा कि रोजाना सामान, हेलमेट और दूसरे जरूरी सामान को रखने में आसानी होगी.
  • इसके मुकाबले Ather Konarc में 31 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है. यानी स्टोरेज के मामले में Wave लगभग दोगुने से ज्यादा जगह देता है. अगर आपकी प्राथमिकता परिवार के साथ रोजाना इस्तेमाल और ज्यादा सामान रखने की है, तो इस मामले में Simple Wave ज्यादा व्यावहारिक नजर आता है.

दोनों के डिजाइन और चेसिस में अंतर

  • Simple Wave में आगे और पीछे 12-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. इसमें प्रोग्रेसिव ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर, 175 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और करीब 300 mm तक पानी में चलने की क्षमता भी बताई गई है. इससे खराब सड़कों और रोजाना शहर में इस्तेमाल के दौरान स्कूटर को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिल सकती है.
  • Ather Konarc में आगे 14-इंच का बड़ा अलॉय व्हील और पीछे 12-इंच का व्हील दिया गया है. इसमें स्टील यूनिबॉडी चेसिस का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने इसके डिजाइन को शहरी इस्तेमाल के हिसाब से तैयार किया है. इसके टॉप Konarc Z वेरिएंट में स्मार्ट की, 14-इंच व्हील, एयर वॉक, ऑनबोर्ड चार्जर और मेन स्टैंड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

Ather Konarc या Simple Wave, कौन-सा स्कूटर आपके लिए खरीदना बेहतर?

  • रेंज दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच सबसे बड़ा अंतर है. Ather Konarc S को 2.1 kWh, 2.7 kWh और 3.5 kWh बैटरी विकल्पों में पेश किया गया है. इनसे क्रमशः करीब 100 km, 125 km और 161 km की IDC रेंज मिलती है. इसमें PMSM मोटर दी गई है, जो 4.7 kW तक की पीक पावर और 16 Nm टॉर्क देती है. सभी S वेरिएंट की टॉप स्पीड 70 km/h बताई गई है.
  • Simple Wave में 2.2 kWh, 2.7 kWh, 3.7 kWh और 5.0 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं. इसके टॉप Wave+ वेरिएंट में 5.0 kWh बैटरी के साथ करीब 243 km की IDC रेंज का दावा किया गया है. इसकी टॉप स्पीड 90 km/h है और इसमें 6.4 kW की PMSM मोटर दी गई है. मोटर चेन-ड्राइव सिस्टम के जरिए 179 Nm का व्हील टॉर्क देती है.

फीचर्स में Ather Konarc का फोकस टेक्नोलॉजी पर

  • फीचर्स की बात करें तो दोनों स्कूटर मॉडर्न डिजिटल सिस्टम से लैस हैं. Ather Konarc में वेरिएंट के अनुसार 4.2-इंच या 7-इंच DeepView डिस्प्ले दिया गया है. इसमें AtherStack Pro के तहत ऑटो होल्ड, फॉल सेफ, पार्क असिस्ट और रिवर्स मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. इससे स्कूटर को चलाना और पार्क करना आसान हो सकता है.
  • Simple Wave में मॉडल के अनुसार 5-इंच EBN डिस्प्ले या 7-इंच TFT स्क्रीन दी गई है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, OTA अपडेट, ट्रैक्शन कंट्रोल और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. यानी Wave भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है, लेकिन Ather ने अपने सॉफ्टवेयर और स्मार्ट राइडिंग फीचर्स को खास तौर पर मजबूत किया है.
  • अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं जिसमें ज्यादा स्टोरेज, लंबी रेंज और रोजाना परिवार के इस्तेमाल की सुविधा मिले, तो Simple Wave आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है. खासकर इसका 70 लीटर तक का स्टोरेज और टॉप वेरिएंट में 243 km की IDC रेंज इसे खास बनाती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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Ather Konarc Simple Wave Ather Vs Simple
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