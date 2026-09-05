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हिंदी न्यूज़ऑटोCarआज लॉन्च होगी Maruti Suzuki की New Baleno, जानें कीमत और फीचर्स

आज लॉन्च होगी Maruti Suzuki की New Baleno, जानें कीमत और फीचर्स

एडवांस ADAS सेफ्टी और CNG-AMT कॉम्बिनेशन जैसे फीचर्स के साथ आज मार्केट में उतरेगी Maruti Suzuki Baleno फेसलिफ्ट, करीब 6 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आई20 और अल्ट्रोज से होगा कड़ा मुकाबला.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki आज यानी 5 सितंबर 2026 को अपनी सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक कार Baleno का नया फेसलिफ्ट अवतार लॉन्च करने जा रही है. Baleno देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. 2022 में इसके सेकेंड जनरेशन मॉडल के आने के बाद यह गाड़ी का पहला बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है. 

कैसा होगा नई बलेनो का लुक?

डिजाइन की बात करें तो नई Baleno के फ्रंट लुक में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नई ग्रिल दी जा सकती है, जिसमें हेडलाइट्स को आपस में जोड़ने वाली एक क्रोम पट्टी हो सकती है. फ्रंट बंपर का डिजाइन भी नया होगा, जबकि बूमरैंग शेप की एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स पहले जैसी ही रह सकती हैं. साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, वहीं पिछले हिस्से में बंपर में हल्का बदलाव किया जा सकता है.

पहली बार मिलेंगे ये एडवांस फीचर्स

केबिन के अंदर भी कंपनी कई नए फीचर्स जोड़ सकती है. इसमें बड़ी 10.1 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी जा सकती है, जो मौजूदा मॉडल की 9 इंच स्क्रीन से बड़ी होगी. इसके अलावा फ्रंट सीटों में वेंटिलेशन का फीचर भी मिलने की उम्मीद है, जो गर्मियों में यात्रियों को राहत देगा. 

सुरक्षा के मोर्चे पर सबसे बड़ी खबर यह हो सकती है कि नई बलेनो में लेवल-1 एडीएएस यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया जा सकता है, जो अभी तक इस सेगमेंट में आमतौर पर नहीं मिलता. इसके तहत ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और सेफ एग्जिट वॉर्निंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और पार्किंग सेंसर जैसे सुरक्षा फीचर्स भी बरकरार रहेंगे.

इंजन और गियरबॉक्स में बड़ा बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक New Baleno में स्विफ्ट में इस्तेमाल होने वाला जेड-सीरीज तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. यह इंजन सीएनजी वर्जन में भी उपलब्ध होगा, ठीक वैसे ही जैसे स्विफ्ट में मिलता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि बलेनो में पहली बार सीएनजी-एएमटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, जो मारुति की किसी भी गाड़ी में पहली बार होगा. पेट्रोल वर्जन में मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमेटिक एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलेगा.

यह भी पढ़ें: आने वाले दिनों में लॉन्च होंगी ये डीजल SUVs, देख लें लिस्ट

क्या होगी कीमत 

कीमत की बात करें तो मौजूदा Baleno की शुरुआती कीमत करीब 5.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में करीब 9.14 लाख रुपये तक जाती है. नई फेसलिफ्ट Baleno में कंपनी नए फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के चलते कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर सकती है. अनुमान है कि नई कीमतें 15 हजार से 30 हजार रुपये तक ज्यादा हो सकती हैं, यानी नई बलेनो की शुरुआती कीमत करीब 6 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट करीब 9.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. 

यह भी पढ़ें: सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा, कितनी है कीमत?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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New Baleno Launch Today New Maruti Baleno Price
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