एक्सप्लोरर
2030 तक AI से ऑटो सेक्टर में आएगा बड़ा बदलाव, कार खरीदना होगा आसान, जानें क्यो कही जा रही ये बात
जेनरेटिव AI आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री को बदल देगा. Open AI और BCG की रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक लोग कार खरीदते समय एआई असिस्टेंट की मदद लेंगे. इससे खरीदारी का अनुभव आसान और पर्सनलाइज्ड होगा.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने वाले समय में सिर्फ चैटबॉट या टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी ऑटो इंडस्ट्री की तस्वीर बदलने वाला है. एक नई रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक दुनिया भर में 4-5 करोड़ कार डील्स पर जेनरेटिव एआई (Gen AI) असिस्टेंट का असर देखने को मिलेगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि इससे कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी या घटेगी.
कंपनियों की बिक्री होगा असर?
- OpenAI और Boston Consulting Group (BCG) की रिपोर्ट के अनुसार, वे वाहन निर्माता कंपनियां जो जल्दी AI-पावर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनाएंगी, उनकी बिक्री 20% तक बढ़ सकती है. वहीं, जो कंपनियां इस बदलाव को अपनाने में पीछे रह जाएंगी, उन्हें 15% तक के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.
ग्राहकों के लिए आसान होगा खरीदारी
- AI-पावर्ड चैटबॉट और असिस्टेंट भविष्य में ग्राहकों के लिए एक न्यूट्रल एडवाइजर की तरह काम करेंगे. इनके जरिए ग्राहक अपनी पसंद की कार को कॉन्फ़िगर कर सकेंगे, लोन विकल्पों की तुलना कर पाएंगे और सीधे टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकेंगे. इस बदलाव का एक बड़ा असर यह होगा कि ग्राहकों की ब्रांड लॉयल्टी कम हो जाएगी. अब खरीदार केवल कीमत, माइलेज और फीचर्स जैसे प्रैक्टिकल फैक्टर्स के आधार पर गाड़ियों की तुलना करेंगे और उसी के हिसाब से खरीदारी का फैसला लेंगे.
ऑटो कंपनियों के लिए नई चुनौती
- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ऑटो कंपनियों को ग्राहकों से जुड़े रहने के लिए AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म पर मजबूती से मौजूद रहना होगा. इसके लिए वे मल्टी-ब्रांड मार्केटप्लेस का हिस्सा बन सकती हैं या अपने खुद के ब्रांडेड AI असिस्टेंट लॉन्च कर सकती हैं. इससे वे ग्राहकों को हाइपर-पर्सनलाइज्ड बाइंग एक्सपीरियंस दे पाएंगी और मार्केट में अपनी पहचान बनाए रख सकेंगी.
लागत घटाने में भी मददगार
- बता दें कि आज-कल अक्सर ऐसा होता है कि ग्राहक गाड़ियों की जानकारी लेने के बाद भी उन्हें खरीदते नहीं हैं. लेकिन AI-पावर्ड चैटबॉट्स हर भाषा में 24x7 उपलब्ध रहेंगे. वे तुरंत सवालों के जवाब देंगे और टेस्ट ड्राइव बुक करने में मदद करेंगे. इससे कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पूछताछ को बिक्री में बदल पाएंगी और उनकी लागत भी कम होगी. साफ है कि 2030 तक AI पूरी ऑटो इंडस्ट्री को बदल देगा. ग्राहकों के लिए कार खरीदना आसान और पारदर्शी होगा, जबकि कंपनियों के पास ज्यादा बिक्री और लागत में कमी लाने का मौका होगा. लेकिन जो कंपनियां इस बदलाव को अपनाने में देर करेंगी, वे मार्केट में पीछे रह जाएंगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों को किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL