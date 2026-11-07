AI Boom Automotive Chip Shortage: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया है. जबकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता क्रेज और दुनिया भर में डेटा सेंटर्स का तेजी से हो रहा विस्तार अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है.

वहीं AI की वजह से पैदा हुए ग्लोबल चिप और मेमोरी संकट का सीधा असर अब कार निर्माण पर पड़ रहा है. जिससे आने वाले समय में गाड़ियां और उनके आधुनिक फीचर्स काफी महंगे होने की आशंका जताई जा रही है. चलिए जानते हैं कि एआई का यह डेटा सेंटर बूम ऑटो सेक्टर के लिए इतनी बड़ी टेंशन क्यों बन गया है.

ऑटो सेक्टर की अनदेखी

बता दें कि आजकल दुनियाभर की बड़ी टेक कंपनियां एआई मॉडल्स और सुपर-कंप्यूटर डेटा सेंटर्स बनाने के लिए धड़ल्ले से एडवांस जीपीयू और मेमोरी चिप्स खरीद रही हैं. सेमीकंडक्टर और डीआरएएम बनाने वाली कंपनियों ने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपना पूरा फोकस एआई हार्डवेयर और हाई-बैंडविड्थ मेमोरी की तरफ शिफ्ट कर दिया है. इसका नतीजा यह हुआ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जरूरी पारंपरिक और लेगेसी चिप्स का उत्पादन या तो घट गया है या फिर उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा महंगी हो गई है.

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क्यों बढ़ रही जरूरत?

जानकारी दें दे कि आजकल की आधुनिक कारें सिर्फ मेटल और इंजन का ढांचा नहीं रहीं बल्कि वे चलती-फिरती कंप्यूटिंग मशीन बन चुकी हैं. गाड़ियों के अंदर दिए जाने वाले बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक और सबसे बढ़कर एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम को चलाने के लिए भारी मात्रा में डेटा और मेमोरी की जरूरत होती है. जब मेमोरी चिप्स और सर्किट्स की कीमतें बाजार में आसमान छूने लगती हैं. तो कार कंपनियों के लिए उन पार्ट्स को पुरानी लागत पर हासिल करना असंभव हो जाता है.

बढ़ रहा है लागत का दबाव

आपको बता दें कि जनरल मोटर्स जैसी दिग्गज ग्लोबल ऑटो कंपनियों ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि चिप संकट के चलते वाहन निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी हो रही है. वहीं इसके अलावा चीन की प्रमुख ईवी निर्माता कंपनी BYD ने तो अपने ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर्स की कीमतों में भी भारी इजाफा कर दिया है.

जब कार निर्माताओं को महंगे दामों पर चिप्स और सर्किट बोर्ड खरीदने पड़ेंगे. तो वे इस बढ़े हुए खर्च का बोझ सीधे तौर पर गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करके ग्राहकों पर ही डालेंगे.

क्या महंगी होंगी कारें?

ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की यह जंग अभी और लंबी चलेगी. जिसका सीधा असर ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है. यदि आप आने वाले महीनों में कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं.

तो यह बात तय है कि आपको या तो ज्यादा कीमत चुकानी होगी या फिर गाड़ियों पर मिलने वाले डिस्काउंट कम देखने को मिलेंगे. टेक्नोलॉजी के इस दौर में एआई की तरक्की जितनी तेज है. उसकी छिपी हुई कीमत अब गाड़ी खरीदने वाले आम ग्राहकों को चुकानी पड़ रही है.

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