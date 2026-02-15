हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Safari से लेकर Scorpio N तक, आम आदमी के लिए कौन-सी डीजल SUV खरीदना बेहतर?

Tata Safari से लेकर Scorpio N तक, आम आदमी के लिए कौन-सी डीजल SUV खरीदना बेहतर?

Affordable Diesel SUVs: अगर आप इंडियन मार्केट में मौजूद किसी अफॉर्डेबल डीजल कार को खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ डीजल कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 15 Feb 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ग्राहकों के लिए ऑटो बाजार में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें मौजूद हैं. डीजल कारें उन लोगों के लिए सही साबित होती हैं जिन्हें फैमिली के साथ लंबी दूरी तय करनी होती है. यही वजह है कि अब भी महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां डीजल कारें लॉन्च कर रही है. आइए 7-सीटर डीजल कारों के बारे में जानते हैं. . 

Mahindra Bolero

पहली कार महिंद्रा बोलेरो है, जो भारत की सबसे पॉपुलर और किफायती 7-सीटर डीजल SUV है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 9.28 लाख रुपये है. इसमें 1.5-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया गया है, जो 75 बीएचपी की पावर और 210 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और लगभग 16 किमी/लीटर का माइलेज देता है.

बोलरो का डिजाइन सरल लेकिन मजबूत है, जो खराब सड़कों और ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए बेस्ट है. फीचर्स बेसिक हैं-जैसे पावर स्टीयरिंग, एसी और सेंट्रल लॉकिंग, लेकिन इसकी मजबूती और सस्ता मेंटेनेंस इसे ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों की पहली पसंद बनाते हैं.

Mahindra Bolero Neo

Bolero Neo, क्लासिक Bolero का मॉडर्न वर्जन है. इसकी शुरुआती कीमत 9.43 लाख रुपये है. इसमें भी 1.5-लीटर डीजल इंजन है, लेकिन यह 100 बीएचपी की पावर और 260 एनएम टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 17 किमी/लीटर है. इसका डिजाइन बोलरो से ज्यादा स्टाइलिश है और इसमें LED टेललाइट्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. 7-सीटर लेआउट में तीसरी रो बच्चों या छोटे सफर के लिए सही है. यह SUV बोलरो से ज्यादा कम्फर्टेबल है, लेकिन ऑफ-रोड पर उतनी सक्षम नहीं है.

Tata Safari

Tata Safari भारतीय ग्राहकों के बीच लंबे समय से पसंदीदा SUV रही है. इसकी शुरुआती कीमत 14.66 लाख रुपये है. इसमें 2.0-लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन दिया गया है, जो 170 बीएचपी पावर और 350 एनएम टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 16.3 किमी/लीटर है. Safari में 6 और 7-सीटर दोनों लेआउट मिलते हैं. इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स हैं. इसका बोल्ड डिजाइन और बेहतर थर्ड रो इसे फैमिली SUV सेगमेंट में मजबूत बनाते हैं.

Scorpio Classic और Scorpio N

Scorpio Classic एक पुरानी लेकिन अब भी पसंद की जाने वाली SUV है. इसकी शुरुआती कीमत 13.03 लाख रुपये है. इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 130 बीएचपी की पावर और 300 एनएम टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 15 किमी/लीटर है. यह SUV अपने एग्रेसिव लुक और स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन की वजह से गांव और शहर दोनों में पसंद की जाती है.

Scorpio N इस सेगमेंट की ज्यादा मॉडर्न SUV है. इसकी शुरुआती कीमत 13.61 लाख रुपये है. इसका 2.2-लीटर डीजल इंजन 200 बीएचपी तक की पावर देता है और माइलेज 14.5 किमी/लीटर है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका 4x4 वेरिएंट ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतरीन है और प्रीमियम SUV लुक पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है.

Mahindra XUV700 

Mahindra XUV700 को कंपनी की प्रीमियम SUV माना जाता है. इसकी शुरुआती कीमत 14.18 लाख रुपये है. इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 200 बीएचपी की पावर देता है. माइलेज लगभग 17 किमी/लीटर है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इसे 6 या 7-सीटर लेआउट में खरीदा जा सकता है और AWD ऑप्शन भी मिलता है. यह SUV उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं. 

ये भी पढ़ें:-

1 लीटर पेट्रोल में चलती है 65 KM, Hero Splendor को टक्कर देती है ये बाइक, कीमत 65 हजार रुपये

Published at : 15 Feb 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Mahindra Bolero Tata Safari Mahindra Scorpio N Affordable Diesel SUVs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru के आश्रम की वो खास बात जिसकी वजह से महाशिवरात्रि पर आते हैं लोग | Isha Foundation
Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
First Sport On Moon: चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?
चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?
यूटिलिटी
ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखे तो कैसे करा सकते हैं सफाई, कहां करनी होती है कॉल?
ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखे तो कैसे करा सकते हैं सफाई, कहां करनी होती है कॉल?
हेल्थ
When to Replace Underwear: कितने दिन बाद फेंक देना चाहिए पुराना अंडरवियर, कब बन जाता है यह बीमारी की वजह?
कितने दिन बाद फेंक देना चाहिए पुराना अंडरवियर, कब बन जाता है यह बीमारी की वजह?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget