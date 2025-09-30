एशिया कप में अभिषेक शर्मा को मिली Haval H9, भारत में इम्पोर्ट कराने पर कितना आएगा खर्चा?

एशिया कप 2025 का फाइनल दुबई में खेला गया, जहां भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. इस टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. इनाम के तौर पर उन्हें चीन की लग्जरी SUV Haval H9 गिफ्ट की गई, जिसके बाद से भारत में इस कार को लेकर काफी चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि भारत में Haval H9 एसयूवी बिक्री के लिए उपलब्ध है या नहीं और यहां आयात करने पर कितना tax लगेगा?

क्या भारत में उपलब्ध है Haval H9?

Haval H9 SUV चीन की कंपनी Great Wall Motors (GWM) की फ्लैगशिप गाड़ी है. फिलहाल यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, GWM भारत में इस SUV को लाने की तैयारी कर रही है और संभव है कि इसे नवंबर 2025 तक लॉन्च किया जाए. भारत में इसकी शुरुआती कीमत करीब 25 लाख हो सकती है.

Haval H9 SUV के फीचर्स और कीमत

सऊदी अरब की Haval वेबसाइट के अनुसार, Haval H9 की मौजूदा कीमत लगभग 1,42,199.8 सऊदी रियाल है, जो भारतीय रुपये में करीब 33.6 लाख बैठती है. Haval H9 एक बड़ी 7-सीटर SUV है जो पावरफुल इंजन के साथ आती है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ZF गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. बेहतर ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए इसमें 4WD ड्राइव सिस्टम भी मौजूद है.

डिजाइन और इंटीरियर

इस SUV का डिजाइन काफी प्रीमियम है. इसमें 14.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और लग्जरी इंटीरियर दिए गए हैं. इसका साइज भी काफी बड़ा है, जिसकी लंबाई 4950mm और चौड़ाई 1976mm है. Haval H9 को एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ तैयार किया गया है. यही वजह है कि यह SUV प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है और परिवारों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प बनती है.

भारत में Import करने पर कितना लगेगा टैक्स?

अगर कोई ग्राहक भारत में Haval H9 को इंपोर्ट करना चाहता है, तो इसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. नए नियमों के अनुसार पूरी तरह से बनी हुई गाड़ियों (CBU) पर 70% आयात कर लगाया जाता है.

इंपोर्ट टैक्स के अलावा गाड़ी पर GST, रोड टैक्स और Registration Fee भी देनी होती है. इन सबको मिलाकर कार पर कुल 100% से 165% तक टैक्स देना पड़ सकता है. इसका मतलब है कि अगर किसी अन्य देश में यह कार लगभग 33 लाख की मिल रही है, तो भारत में इंपोर्ट करने पर इसकी संभावित कीमत 60 से 70 लाख रुपये तक हो सकती है.

