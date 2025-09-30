किन खास फीचर्स से लैस है HAVAL H9? अभिषेक शर्मा को गिफ्ट मिलने के बाद खूब हो रही चर्चा

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा को Player of The Tournament चुना गया और इन्हें गिफ्ट में लग्जरी SUV HAVAL H9 गिफ्ट की गई है. ऐसे में इस कार की हर तरफ चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि भारत में इस गाड़ी की कीमत कितनी है और इसकी खासियत क्या है?

क्या है HAVAL H9 की कीमत?

HAVAL H9 भारतीय बाजार में नहीं बेची जाती है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 लाख 42 हजार 200 सऊदी रियाल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस गाड़ी की संभावित कीमत 25 से 30 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो सकती है. इस एसयूवी का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से होता है.

HAVAL H9 का पावरट्रेन

HAVAL H9 SUV में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन लगभग 215 bhp की पावर और 324 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है. इस गाड़ी में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. यह 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के लिए भी जानी जाती है. यह एक एसयूवी यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है जिसमें भर-भरकर फीचर्स दिए गए हैं. HAVAL का लुक शानदार होने के साथ ही फीचर्स भी जबरदस्त हैं.

इस गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर्स

HAVAL H9 अपने लग्जरी लुक और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. इस गाड़ी में सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखा गया है. 7-सीटर लेआउट के साथ आने वाली इस गाड़ी में लेदर सीट्स और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट, एप्पल कारप्ले और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, पार्किंग असिस्ट और ABS-EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कहां की कंपनी है HAVAL?

HAVAL दरअसल ग्रेट वॉल मॉटर्स की एक सब-ब्रांड है, जो कि चीन की सबसे बड़ी एसयूवी निर्माता कंपनियों में से एक है. कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में H9 को पहले ही पेश कर दिया है और यह ऑस्ट्रेलिया, रूस और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में बिक रही है. अब ऐसे में चर्चा है कि ये गाड़ी भारतीय मार्केट में आस सकती है.

