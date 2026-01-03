Verna Facelift से Virtus Facelift तक, 2026 में लॉन्च होंगी ये धांसू सेडान, देखें लिस्ट

भारत में भले ही SUV गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी हो, लेकिन सेडान कारों की पसंद आज भी कम नहीं हुई है. खासतौर पर मिड-साइज सेडान सेगमेंट में लोग स्टाइल, आराम और बेहतर ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं. साल 2026 ऐसे ग्राहकों के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस साल कई पॉपुलर सेडान कारें नए फेसलिफ्ट अवतार में बाजार में एंट्री करेंगी. इनमें Hyundai Verna, Honda City, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus जैसी नामी कारें शामिल हैं.

Hyundai Verna Facelift

Hyundai Verna का मौजूदा मॉडल 2023 में लॉन्च हुआ था और अब 2026 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने की उम्मीद है. नई वर्ना के आगे और पीछे के डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेंगे. इसमें नई ग्रिल, बदले हुए हेडलैंप और नए टेललैंप दिए जा सकते हैं. कार के अंदर बड़ी टचस्क्रीन और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलने की संभावना है. सेफ्टी फीचर्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे ऑप्शन भी इसमें जोड़े जा सकते हैं. हालांकि इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे.

Skoda Slavia Facelift

Skoda Slavia को भी 2026 में फेसलिफ्ट मिलेगा. इसके डिजाइन में हल्के बदलाव होंगे और कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे. इस बार कंपनी सेफ्टी फीचर्स को और मजबूत कर सकती है. केबिन में भी छोटे बदलाव देखने को मिलेंगे. इसमें पहले की तरह ही टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे, जो ड्राइविंग पसंद करने वालों को पसंद आते हैं.

Honda City Facelift

Honda City लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा सेडान रही है. 2026 में आने वाला इसका फेसलिफ्ट मॉडल मौजूदा जनरेशन का आखिरी बड़ा अपडेट माना जा रहा है. इसमें बाहर से नया लुक और अंदर से बेहतर क्वालिटी वाला इंटीरियर मिलेगा. इंजन के तौर पर पेट्रोल और हाइब्रिड विकल्प बने रहेंगे. अच्छी माइलेज और स्मूथ ड्राइव Honda City की सबसे बड़ी पहचान बनी रहेगी.

Volkswagen Virtus Facelift

Volkswagen Virtus इस सेगमेंट की मजबूत और भरोसेमंद सेडान मानी जाती है. 2026 में इसके फेसलिफ्ट मॉडल में नया डिजाइन और ज्यादा एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं. बेहतर सेफ्टी और आरामदायक इंटीरियर इसे और आकर्षक बनाएगा. इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे, जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं.

