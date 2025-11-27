Year Ender 2025: खतरा अभी टला नहीं, 2025 के अंत में भी हो सकती है ये उथल-पुथल
Year Ender 2025: साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का माने तो खतरा अभी टला नहीं है. ग्रहों की चाल से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय माहौल तक बड़ी उथल-पुथल के संकेत मिल रहे हैं.
Year Ender 2025: साल 2025 भले ही धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और सभी बेसब्री से नए साल 2026 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. लेकिन थोड़ा रुक जाइए और संभल जाइए. क्योंकि ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो साल के अंतिम महीने यानी दिसंबर में ग्रह-गोचर का ऐसा योग बन रहा है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है.
दिसंबर में ग्रहों की चाल से लेकर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय माहौल तक कई संकेत बताते हैं कि साल के आखिरी महीने में अचानक बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. ज्योतिष, भू-राजनीति और वातावरण तीनों ही स्तर पर 2025 के आखिर में कुछ असामान्य घटनाओं के योग बता रहे हैं.
ग्रहों की चाल दे रही चेतावनी
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, दिसंबर 2025 में कई महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ प्रभावी स्थिति में आ रहे हैं. दिसंबर के पहले हफ्ते में ही गुरु, बुध और मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव न सिर्फ राशियों बल्कि देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है.
दिसंबर 2025 में ग्रहों के परिवर्तन से संभावित अशुभ योगों में चतुर्ग्रही योग भी एक है, जोकि धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति से बनेगा. इसके अलावा दिसंबर में ही खरमास भी लगेगा, जिससे देव गुरु बृहस्पति की शुभता कम हो जाएगी. गुरु का बल क्षीण होने के कारण शुभ-मांगलिक कार्यों पर भी ब्रेक लग जाएगा.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकता है तनाव- 2025 का अंतिम माह में कुछ देशों के बीच तनाव और विवाद को बढ़ने के संकेत दे रहा है. इस बीच देशों में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक वॉर, ऊर्जा संसाधनों को लेकर भू-राजनीतिक दबाव आदि के संकेत मिल रहे हैं. हाल ही में हुए कुछ शोध यह भी बताते हैं कि, दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2025 के अंत तक मंदी के खतरे के करीब पहुंच सकती हैं, जिसका असर भारत समेत कई देशों पर पड़ सकता है.
प्रकृति भी दिखाएगी भयंकर रूप- खगोल और पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो, ऐसा अनुमान है कि 2025 के आखिर में मौसम को लेकर भी समय चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. ठंड तेजी से बढ़ सकती है और जलवायु में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जो किसी प्राकृतिक अस्थिरता को जन्म दे सकती है.
सोना-चांदी और स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव- साल 2025 के अंतिम माह को वित्तीय क्षेत्र के लिए भी संवेदनशील बताया जा रहा है. इस समय सोने-चांदी की कीमत और स्टॉक मार्केट में अचानक उछाल देखने को मिल सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL