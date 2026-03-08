हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Weekly Rashifal 2026: मीन राशि साप्ताहिक राशिफल, मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां

Meen Weekly Rashifal 2026: मीन राशि साप्ताहिक राशिफल, मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां

Meen Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: मीन राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

Meen Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: मीन राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके कई काम आसानी से बनते हुए नजर आएंगे और भाग्य का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. करियर-बिज़नेस रिलेटेड की गई ट्रेवलिंग सुखद और लाभदायक साबित होंगी. यात्रा के दौरान आपको नए संपर्क बनाने और नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
  • किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ हुई मुलाकात भविष्य में होने वाले लाभ का बड़ा कारण बनेगी. यह मुलाकात आपके करियर या व्यवसाय को नई दिशा दे सकती है. घर में कोई पूजा-पाठ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक और आनंदमय बना रहेगा. आपका अधिकांश समय धार्मिक-सामाजिक कार्यों में बीतेगा और लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.
  • एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा. आपके काम और व्यवहार से सीनियर अधिकारी प्रभावित होंगे. अप्रत्याशित रूप से आपकी झोली में कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी गिर सकती है, जिससे आपके करियर में नई संभावनाएं बनेंगी.
  • मिड वीक आप अपने जीवन से जुड़ी उलझनों को दूर करने में कामयाब होंगे. कोर्ट-कचहरी में चले रहे मामले में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही चिंता समाप्त होगी. संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
  • प्रेम प्रसंग की दृष्टि से आपके लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है. यदि आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है. वहीं पूर्व में जिन लोगों के प्रेम संबंध चल रहे हैं, उनका लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल खाएगा और वे हंसी-खुशी समय बिताएंगे.
  • मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा. जीवनसाथी का साथ और सहयोग आपको हर परिस्थिति में मजबूती देगा. सेहत की दृष्टि से यह समय सामान्य रहने वाला है, फिर भी संतुलित खानपान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, 8 से 14 मार्च तक रहें सतर्क
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Pisces Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Meen Weekly Rashifal 2026: मीन राशि साप्ताहिक राशिफल, मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां
Meen Weekly Rashifal 2026: मीन राशि साप्ताहिक राशिफल, मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रेम जीवन में आएंगी खुशियां
ऐस्ट्रो
Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, 8 से 14 मार्च तक रहें सतर्क
Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, 8 से 14 मार्च तक रहें सतर्क
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 9 मार्च 2026, व्यापार में लाभ या स्वास्थ्य में गिरावट? जानें सोमवार का मेष से मीन तक का पूरा भविष्यफल
कल का राशिफल 9 मार्च 2026: व्यापार में लाभ या स्वास्थ्य में गिरावट? जानें सोमवार का मेष से मीन तक का पूरा भविष्यफल
ऐस्ट्रो
Makar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चुनौतियों भरा है सप्ताह, आने वाले 7 दिन रखें धैर्य
Makar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चुनौतियों भरा है सप्ताह, आने वाले 7 दिन रखें धैर्य
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Pati Brahmachari:😕Suraj के आँसू, Isha की कड़वाहट! क्या अधूरा रह जाएगा यह प्यार? #sbs
Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
पंजाब
Punjab Budget 2026: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
क्रिकेट
IND vs NZ Final: भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल में 5 सबसे बड़े आपसी बैटल, सूर्यकुमार-बुमराह पर भारी पड़ेंगे ये कीवी
भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल में 5 सबसे बड़े आपसी बैटल, सूर्यकुमार-बुमराह पर भारी पड़ेंगे ये कीवी
इंडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
भोजपुरी सिनेमा
'आपके बिना अधूरा हूं..' पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
ऑटो
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट? यहां जानिए डिटेल्स
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट?
हेल्थ
Stem Cell Therapy: स्टेम सेल थेरेपी से होगा पार्किंसंस का इलाज, जापान ने दुनिया में पहली बार दी इस खास तरीके को मंजूरी
स्टेम सेल थेरेपी से होगा पार्किंसंस का इलाज, दुनिया में जापान ने पहली बार दी इस खास तरीके को मंजूरी
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget