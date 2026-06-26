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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोकुंडली में कमजोर गुरु ग्रह बन सकता है शादी और संतान में रुकावट की वजह, जानें आसान उपाय

कुंडली में कमजोर गुरु ग्रह बन सकता है शादी और संतान में रुकावट की वजह, जानें आसान उपाय

कुंडली में कमजोर बृहस्पति के लक्षण, विवाह, संतान, शिक्षा, करियर और आर्थिक जीवन पर इसका प्रभाव. साथ ही जानें बृहस्पति को मजबूत करने के अचूक मंत्र और आसान ज्योतिषीय उपाय.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 01:47 PM (IST)
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वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति (गुरु) ग्रह को ज्ञान, धर्म, भाग्य, विवाह, संतान, शिक्षा, सम्मान और समृद्धि का कारक माना गया है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में हो, तो जीवन में उन्नति, सुख और सम्मान मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

वहीं, यदि बृहस्पति कमजोर या अशुभ प्रभाव में हो, तो जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चुनौतियां सामने आ सकती हैं. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे मंत्र और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है.

कुंडली में कमजोर बृहस्पति के संकेत

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, तो व्यक्ति को शिक्षा में रुकावट, निर्णय लेने में कठिनाई, आर्थिक अस्थिरता और सम्मान में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे लोगों को मेहनत के बावजूद अपेक्षित सफलता मिलने में समय लग सकता है. कई बार आत्मविश्वास में कमी और सही मार्गदर्शन का अभाव भी देखने को मिलता है.

विवाह में आ सकती हैं बाधाएं

बृहस्पति को विवाह का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, विशेष रूप से महिलाओं की कुंडली में इसका विशेष महत्व बताया गया है. यदि यह ग्रह कमजोर हो, तो विवाह में देरी, अच्छे रिश्तों में रुकावट या वैवाहिक जीवन में मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं. हालांकि, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है.

संतान सुख में हो सकती है देरी

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध संतान सुख से भी माना गया है. यदि यह ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो संतान प्राप्ति में विलंब या उससे जुड़ी कुछ बाधाओं का संकेत मिल सकता है. हालांकि, इसका निर्णय केवल बृहस्पति के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि पूरी कुंडली के अन्य ग्रहों और भावों का भी अध्ययन किया जाता है.

करियर और आर्थिक जीवन पर प्रभाव

कमजोर बृहस्पति व्यक्ति के करियर और आर्थिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है. कई बार अच्छी योग्यता होने के बावजूद मनचाहा पद, प्रमोशन या आर्थिक स्थिरता नहीं मिल पाती. ऐसे लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होने की आशंका रहती है.

बृहस्पति को मजबूत करने के अचूक मंत्र

ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्र बताए गए हैं. मान्यता है कि इनका नियमित जाप श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ती है.

बीज मंत्र

ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः.

इस मंत्र का 108 बार जाप गुरुवार के दिन करना शुभ माना जाता है.

गुरु मंत्र

ॐ बृं बृहस्पतये नमः.

यह मंत्र बृहस्पति ग्रह की शांति और कृपा प्राप्त करने के लिए प्रचलित माना जाता है.

वैदिक मंत्र

देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभम्.
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्॥

इस मंत्र का नियमित पाठ करने से ज्ञान, विवेक और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होने की मान्यता है.

बृहस्पति को मजबूत करने के आसान उपाय

गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें.

भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें.

पीली दाल, हल्दी, केसर, पीले फल या पीले वस्त्र का दान करें.

केले के वृक्ष की पूजा करें और जल अर्पित करें.

जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री दान करना शुभ माना जाता है.

गुरुजनों, शिक्षकों और बुजुर्गों का सम्मान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 26 Jun 2026 12:21 PM (IST)
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