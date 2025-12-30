हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVirgo Tarot Horoscope January 2026: जनवरी 2026 के लिए क्या कहते हैं कन्या राशि के कार्ड्स, पढ़ें टैरो राशिफल

Virgo Tarot Horoscope January 2026: जनवरी 2026 के लिए क्या कहते हैं कन्या राशि के कार्ड्स, पढ़ें टैरो राशिफल

Kanya Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें कन्या टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Tarot Card Predictions January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, जनवरी 2026 कन्या राशि वालों के लिए नई संभावनाओं, प्रेरणा और रचनात्मकता का महीना है. इस समय आपके मन में नए विचार और आइडियाज आएंगे, जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा दिखाएंगे. हालांकि, किसी भी योजना में जल्दबाजी न करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बड़े फैसलों से पहले परिवार और करीबी लोगों से राय लेना शुभ रहेगा. धैर्य और समझदारी आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह महीना सकारात्मक संकेत दे रहा है. नौकरी की तलाश कर रहे कन्या राशि वालों के लिए नए अवसर सामने आएंगे. इंटरव्यू में आत्मविश्वास और तैयारी से आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने कौशल का प्रदर्शन करने और प्रशंसा प्राप्त करने का है. प्रबंधन और टीमवर्क से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग हैं. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने और नए आइडियाज अपनाने से कार्य में तरक्की संभव है.

धन और निवेश

आर्थिक दृष्टि से जनवरी 2026 स्थिर और संतुलित रहेगा. संपत्ति, वाहन या शेयर बाजार में निवेश के लिए समय सही है, लेकिन सभी पहलुओं को समझकर और योजना बनाकर ही निर्णय लें. अनावश्यक खर्च और कर्ज से बचें. बजट का ध्यान रखने से वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी और भविष्य में किसी बड़े निवेश के लिए अवसर बनेगा.

प्रेम, रिश्ते और परिवार

प्रेम जीवन में यह महीना रोमांच और नई ऊर्जा लेकर आएगा. अविवाहित कन्या राशि वालों को नए रिश्ते मिलने के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें. जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके रिश्ते में नई समझदारी और रोमांस बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के लोग सहयोग और मार्गदर्शन देंगे, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा और व्यक्तिगत विकास

विद्यार्थियों और नए कौशल सीखने वालों के लिए यह महीना सृजनात्मकता और ज्ञानवर्धन का है. नई विधाओं और टेक्नोलॉजी सीखने में रुचि बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 30 Dec 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Kanya Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope New Year 2026 Astrology 2026 January 2026 Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Delhi Fog: उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां | Pollution | AQI
UP News: जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच, पहुंची राजस्व विभाग की टीम... | Sambhal News
Angel Chakma Case: Uttarakhand पुलिस ने नस्लीय घटना से किया इनकार | Breaking | ABP News
Jhansi में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, ड्राइवर हुआ घायल | Road Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
साउथ सिनेमा
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
हेल्थ
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
शिक्षा
Aviva Baig Education: प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
ट्रेंडिंग
ये है क्यूटेस्ट डकैती... दुकान पर चुपचाप आया मासूम और टॉफी उठाकर भागा; वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट
ये है क्यूटेस्ट डकैती... दुकान पर चुपचाप आया मासूम और टॉफी उठाकर भागा; वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget