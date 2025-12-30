हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोLeo Tarot Horoscope January 2026: सिंह राशि के नौकरी, धन और स्वास्थ में क्या कहते हैं कार्ड्स, पढ़ें टैरो राशिफल

Leo Tarot Horoscope January 2026: सिंह राशि के नौकरी, धन और स्वास्थ में क्या कहते हैं कार्ड्स, पढ़ें टैरो राशिफल

Singh Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें सिंह टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Tarot Card Predictions January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, जनवरी 2026 सिंह राशि वालों के लिए चुनौतियों को स्वीकार कर उन्हें सफलता में बदलने का महीना है. यह समय आपको शत्रुओं, कर्ज और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर नियंत्रण पाने का अवसर देगा. हालांकि परिस्थितियां आसान नहीं रहेंगी, लेकिन अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर आप हर बाधा को पार कर सकते हैं. इस महीने छोटी-छोटी समस्याओं को समय रहते सुलझाना और बड़ी चुनौतियों के लिए स्पष्ट रणनीति बनाना बेहद जरूरी होगा.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से जनवरी 2026 मेहनत का पूरा फल दिलाने वाला साबित हो सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक, तकनीकी या विश्लेषणात्मक कार्यों में अवसर मिल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना अपने कौशल और अनुभव को साबित करने का है. प्रबंधन, नेतृत्व और निर्णय लेने से जुड़े कार्यों में वरिष्ठों से प्रशंसा मिलने के योग बन रहे हैं. ऑफिस में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आप अपनी क्षमता से विरोधियों पर बढ़त बनाए रखेंगे.

धन, कर्ज और निवेश

आर्थिक दृष्टि से यह महीना स्थिरता लेकर आएगा. आय और खर्च में संतुलन बना रहेगा. पुराने कर्ज चुकाने या फाइनेंशियल प्लानिंग सुधारने के लिए यह उपयुक्त समय है. रियल एस्टेट से जुड़े पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. वाहन खरीदने के लिए भी समय अनुकूल माना जा सकता है, खासकर यदि योजना पहले से बनी हुई हो.

प्रेम, रिश्ते और परिवार

प्रेम जीवन में जनवरी 2026 सतर्कता की मांग करता है. अविवाहित सिंह राशि वाले किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें. पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. पारिवारिक जीवन संतुलित और सहयोगपूर्ण रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी समस्याएं, सिरदर्द और मानसिक तनाव परेशान कर सकते हैं. संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और ध्यान-योग अपनाना फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Dec 2025 12:03 PM (IST)
