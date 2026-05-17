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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Shastra: घर की दक्षिण दिशा से है शिव-शक्ति का नाता, जानें भारी रखने का वैज्ञानिक सच

Vastu Shastra: घर की दक्षिण दिशा से है शिव-शक्ति का नाता, जानें भारी रखने का वैज्ञानिक सच

Vastu Shastra: पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा दक्षिण से उत्तर बहती है. घर के दक्षिण भाग को भारी व ऊंचा रखें, ताकि शिव-शक्ति तत्व संतुलित रहें और घर में सुख, समृद्धि और स्थिरता आए.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 17 May 2026 08:46 AM (IST)
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Vastu Shastra: आज के आधुनिक युग में लोग हर बात के पीछे वैज्ञानिक तर्क ढूंढते हैं. जब बात वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) की आती है, तो कई लोग इसे केवल पुरानी मान्यता मान लेते हैं. लेकिन प्राचीन भारतीय वास्तु विज्ञान पूरी तरह से प्रकृति के नियमों, सौर ऊर्जा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है.

आइए जानते हैं कि आधुनिक भू-भौतिकी (Geophysics) और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से घर की दक्षिण (South) और उत्तर (North) दिशा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)

आधुनिक विज्ञान स्पष्ट करता है कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक (Magnet) की तरह काम करती है. पृथ्वी के भीतर पिघले हुए लोहे और निकल के प्रवाह के कारण एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है.

यह चुंबकीय ऊर्जा निरंतर दक्षिण ध्रुव (South Pole) से उत्तर ध्रुव (North Pole) की ओर प्रवाहित होती रहती है. यह कोई मिथक नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य है. जब हम कोई घर बनाते हैं, तो वह इसी चुंबकीय ग्रिड (Magnetic Grid) का हिस्सा बन जाता है.

आध्यात्मिक रहस्य: शिव और शक्ति का संतुलन

भारतीय दर्शन और तत्वमीमांसा (Metaphysics) में ऊर्जा के इस प्राकृतिक प्रवाह को 'शिव' और 'शक्ति' के मिलन के रूप में देखा गया है:

  • दक्षिण (South) = शक्ति: दक्षिण दिशा को ऊर्जा का मूल स्रोत माना गया है. यह सृजन करने वाली, क्रियात्मक और स्त्री शक्ति (Feminine Energy) का प्रतीक है.

  • उत्तर (North) = शिव: उत्तर दिशा चेतना (Consciousness) का प्रतीक है. यह दक्षिण से आने वाली ऊर्जा को धारण, संचित और संतुलित करने वाला पुरुष तत्व (Masculine Element) है.

जब ये दोनों दिशाएं संतुलित होती हैं, तभी घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

घर के दक्षिण भाग का भारी होना क्यों जरूरी है?

वास्तु विज्ञान के अनुसार, जब आपके घर का दक्षिण भाग ऊंचा, भारी, ठोस और सुरक्षित होता है, तब वहां 'शक्ति ऊर्जा' का संचय होता है.

यह ऊर्जा बिना किसी रुकावट के उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है. यह सुचारू प्रवाह घर के पुरुष सदस्यों (जो शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं) को मानसिक शांति, निर्णय लेने की क्षमता, करियर में ग्रोथ और शारीरिक पोषण प्रदान करता है.

दक्षिण दिशा के वास्तु दोष और उनके नुकसान

यदि आपके घर की दक्षिण दिशा में कोई गंभीर दोष है, जैसे कि वहां टॉयलेट होना, भूमिगत पानी की टंकी (Underground Water Tank), मुख्य प्रवेश द्वार, बहुत अधिक खुला स्थान या फर्श का नीचा होना, तो इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं:

  • ऊर्जा का रिसाव (Energy Leakage): इन दोषों के कारण 'शक्ति' का स्रोत कमजोर हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर बह जाती है.

  • शिव तत्व का कमजोर होना: ऊर्जा का प्रवाह टूटने से वह उत्तर दिशा तक सही रूप में नहीं पहुँच पाती. परिणामस्वरूप घर के पुरुष सदस्य मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी, करियर में रुकावट और आत्मविश्वास की कमी महसूस करने लगते हैं.

दक्षिण दिशा को मजबूत करने के आसान वास्तु उपाय (Vastu Remedies)

आपके घर के दक्षिण भाग में कोई दोष है, तो बिना तोड़-फोड़ के भी आप इन उपायों के जरिए उसे संतुलित कर सकते हैं:

क्षेत्र अचूक वास्तु उपाय (Solutions)
भार और ऊंचाई इस दिशा में भारी अलमारी, भारी फर्नीचर या स्टोर रूम बनाएं. इसे उत्तर दिशा से हमेशा ऊंचा रखें.
रंगों का चयन दक्षिण दिशा में पृथ्वी और अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए लाल, गहरा पीला, मैरून या भूरा (Brown) रंग करवाएं.
खिड़की और दरवाजे यदि इस दिशा में खिड़कियां हैं, तो उन पर मोटे और भारी पर्दे (Heavy Curtains) डालकर रखें.
मुख्य द्वार का उपाय यदि दक्षिण में मुख्य द्वार है, तो दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या सिद्ध यंत्र लगाएं.

प्रकृति के नियमों और पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर जीना ही वास्तु शास्त्र है. जब आप अपने घर की दक्षिण दिशा को मजबूत और स्थिर रखते हैं, तो आप अपने जीवन में 'शक्ति' को सशक्त करते हैं. यही सशक्त शक्ति आपके घर के 'शिव तत्व' को जाग्रत करती है, जिससे परिवार में उन्नति, वित्तीय स्थिरता और सामर्थ्य का आगमन होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 17 May 2026 07:10 AM (IST)
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