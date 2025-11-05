Vastu Tips: उत्तर-पूर्व में मास्टर बेडरूम भूलकर भी न बनाएं, जानें सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मास्टर बेडरूम के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह दिशा घर में सुख-समृद्धि और पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता लाती है।
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा में मास्टर बेडरूम बनाना अशुभ माना जाता है. इससे स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. दक्षिण-पश्चिम दिशा सर्वोत्तम है..
Vastu Tips: घर की दिशा सिर्फ दीवारों का नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का भी निर्धारण करती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, गलत दिशा में बना मास्टर बेडरूम सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि पर नकारात्मक असर डाल सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की हर दिशा का अपना महत्व होता है. खासकर मास्टर बेडरूम की दिशा परिवार की स्थिरता, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि पर बड़ा प्रभाव डालती है. इसलिए इसे सही दिशा में बनवाना बेहद जरूरी है. उत्तर-पूर्व दिशा को वास्तु में पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है.
यह स्थान पूजा, ध्यान या अध्ययन कक्ष के लिए सबसे शुभ होता है, लेकिन मास्टर बेडरूम के लिए नहीं. इस दिशा में बेडरूम होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है. वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि इससे घर के मुखिया को स्वास्थ्य या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
अगर यह कमरा गलत दिशा में बना हो, तो जीवन में बार-बार रुकावटें, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामने आ सकती हैं.
उत्तर-पूर्व दिशा में मास्टर बेडरूम रखने से बचें
उत्तर-पूर्व दिशा को वास्तु शास्त्र में ‘ईशान कोण’ कहा गया है. यह दिशा पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है. इसलिए यह स्थान पूजा कक्ष, ध्यान कक्ष या अध्ययन क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम है.
यदि आप नया घर बना रहे हैं या बेडरूम बदलने का विचार कर रहे हैं, तो दक्षिण-पश्चिम दिशा मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है. इसी कारण वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम के लिए सबसे आदर्श दिशा दक्षिण-पश्चिम मानी जाती है.
यह दिशा घर की सुख समृद्धि के लिए होता है. पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता लाती है. अगर बेडरूम इस दिशा में बने तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है.
कभी-कभी सकारात्मक परिणाम
कुछ मामलों में उत्तर-पूर्व दिशा वाले मास्टर बेडरूम सकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं. खासकर तब, जब घर के पूर्व या उत्तर दिशा में पर्याप्त खुली जगह हो. वास्तु विशेषज्ञों की सलाह है कि कमाने वाले व्यक्ति को इस दिशा में बेडरूम नहीं रखना चाहिए. यह उनकी तरक्की और स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.
Frequently Asked Questions
मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी है?
उत्तर-पूर्व दिशा में मास्टर बेडरूम क्यों नहीं बनाना चाहिए?
उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं, जो पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा है। इस दिशा में मास्टर बेडरूम बनाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है और स्वास्थ्य या आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं।
क्या उत्तर-पूर्व दिशा में मास्टर बेडरूम के कुछ सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं?
हां, कुछ मामलों में, खासकर जब घर के पूर्व या उत्तर दिशा में पर्याप्त खुली जगह हो, तो उत्तर-पूर्व दिशा में मास्टर बेडरूम सकारात्मक परिणाम दे सकता है। हालांकि, कमाने वाले व्यक्ति को इस दिशा से बचना चाहिए।
मास्टर बेडरूम की गलत दिशा से क्या परेशानियां आ सकती हैं?
गलत दिशा में बना मास्टर बेडरूम जीवन में बार-बार रुकावटें, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। यह घर की सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
