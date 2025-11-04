Happy Gurpurab 2025 Wishes: सिख धर्म को मानने वालों के लिए गुरुनानक जयंती प्रमुख पर्व है. इसे गुरु पूरब या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है. हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गुरुनानक जयंती के रूप में मनाया जाता है. इस साल बुधवार 5 नवंबर 2025 को देशभर में गुरुनानक जयंती मनाई जाएगी.

गुरुनानक जयंती के मौके पर लोग एक दूसरे को संदेश, फोटो या वॉलपेपर आदि भेजकर इस दिन शुभकामनाएं देते हैं. आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों या प्रियजनों को गुरुनानक जयंती की बधाई देना चाहते हैं तो यहां देखिए टॉप 25 मैसेज.

खालसा मेरा रूप है खास

खालसे में ही करूं निवास,

खालसा अकाल पुरख की फौज,

खालसा मेरा मित्र कहाए,

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं





नानक नाम जहाज है,

जो जपे वो उतरे पार

मेरा सद्गुरु करता मुझको प्यार,

वही तो है मेरा खेवनहार

हैप्पी गुरु नानक जयंती





नानक नाम चढ़दी कला

तेरे भाने सरबत दा भला

धन-धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर बधाइयां

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं







सतगुरु सबके काज सवारें,

हम सभी के आप रखवारे सतनाम वाहे गुरु,

वाहे गुरु जी दा खालसा,

वाहे गुरु जी दी फतेह

गुरुपर्व 2025 की हार्दिक बधाई!





आर नानक पार नानक,

सब था एक ओंकार नानक

वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह

गुरु नानक जयंती की बधाई



