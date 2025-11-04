Happy Gurpurab 2025 Wishes: आर नानक पार नानक..इन संदेशों से दें प्रियजनों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं
Happy Gurpurab 2025 Wishes: कार्तिक पूर्णिमा पर 5 नवंबर 2025 को गुरुनानक जयंती मनाई जाएगी. सिख समुदाय के लोगों के लिए यह दिन खास महत्व रखता है. गुरु पर्व की बधाई देने के लिए यहां देखिए शुभकामना संदेश.
Happy Gurpurab 2025 Wishes: सिख धर्म को मानने वालों के लिए गुरुनानक जयंती प्रमुख पर्व है. इसे गुरु पूरब या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है. हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गुरुनानक जयंती के रूप में मनाया जाता है. इस साल बुधवार 5 नवंबर 2025 को देशभर में गुरुनानक जयंती मनाई जाएगी.
गुरुनानक जयंती के मौके पर लोग एक दूसरे को संदेश, फोटो या वॉलपेपर आदि भेजकर इस दिन शुभकामनाएं देते हैं. आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों या प्रियजनों को गुरुनानक जयंती की बधाई देना चाहते हैं तो यहां देखिए टॉप 25 मैसेज.
खालसा मेरा रूप है खास
खालसे में ही करूं निवास,
खालसा अकाल पुरख की फौज,
खालसा मेरा मित्र कहाए,
गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं
नानक नाम जहाज है,
जो जपे वो उतरे पार
मेरा सद्गुरु करता मुझको प्यार,
वही तो है मेरा खेवनहार
हैप्पी गुरु नानक जयंती
नानक नाम चढ़दी कला
तेरे भाने सरबत दा भला
धन-धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर बधाइयां
गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं
सतगुरु सबके काज सवारें,
हम सभी के आप रखवारे सतनाम वाहे गुरु,
वाहे गुरु जी दा खालसा,
वाहे गुरु जी दी फतेह
गुरुपर्व 2025 की हार्दिक बधाई!
आर नानक पार नानक,
सब था एक ओंकार नानक
वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
गुरु नानक जयंती की बधाई
गुरुनानक जयंती की शुभकामनाएं (Guru Nanak Jayanti Shubhkamnaye in Hindi)
तेरे हैं गुरुवर का, हमेशा हाथ सिर पर
हरदम वो साथ हैं हमारे
सारे बिगड़े काम बनाएंगे !
गुरु नानक जयंती की बधाई !
खुशियां और आपका जन्म-जन्म का साथ हो
हर किसी की जुबां पर आपकी हंसी की बात हो
जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी
तो आपके सिर पर गुरु नानक जी का हाथ हो !
हैप्पी गुरु पर्व !
मन में भाईचारा, दिल में सच्चाई
यही गुरु की असली सीख है
गुरु नानक जयंती की बधाई !
आपके सारे सपने पूरे हों
आपको सुखद जीवन मिले,
गुरु नानक जी की हमेशा कृपा बनी रहे
गुरु नानक जयंती की बधाई!
बाबा जी की रहे मेहर,
तो चिंता किस बात की है.
जिसके शीष पर गुरु नानक जी का आशीर्वाद,
उसकी नैया पार है।
हैप्पी गुरुपर्व 2025 !
गुरु पर्व की लख-लख बधाईयां (Happy Gurpurab 2025 Wishes)
- गुरु नानक देव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके सभी कष्ट दूर करे. गुरु पर्व की शुभकामनाएं.
- यह गुरु पर्व आप और आपके परिवार में खुशियां और तरक्की लेकर आए. गुरु पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.
- गुरु नानक देव जी कृपा आप पर सदा बनी रहे, उनके जीवन की शिक्षाएं आपके जीवन में बनी रहे.
- प्रकाश पर्व आपके जीवन को रोशनी से भर दे और आपके परिवार को सभी दुखों से दूर करे. गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं.
- गुरु नानक देव जी के मार्गदर्शन से आपके सभी सपने सच हों. आपको गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं.
- इस विशेष दिन पर, हम सभी को एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना चाहिए. गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.
- वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्रीअकाल.
- खालसा का रूप हूं मैं, खालसा में ही करूं निवास, आज है गुरु पूरब और हर मन में करें आज आस.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL